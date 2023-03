Chico expuso a compañera frente a la clase y la acusó de no aportar en una tarea

Compartir Facebook

Tanto en las escuelas como en las universidades es común que los estudiantes tengan que hacer trabajos grupales o en pareja.

Sin embargo, siempre suele ser una tarea que es tomada con tedio y que es vista como algo engorroso para aquellos alumnos que prefieren trabajar solos y no tener contacto con compañeros con los que no tienen tanta confianza.

En esos casos se pueden producir situaciones desagradables, como por ejemplo, que los miembros del grupo no se pongan de acuerdo entre ellos y algunos hagan mucho más trabajo que otros.

Eso fue lo que le ocurrió a un joven, llamado Jonatan Ulises, quien se hizo conocido en TikTok luego de exponer a su compañera de clase y revelarle a la maestra, y a sus compañeros, que el aporte de la chica había sido nulo en su trabajo en pareja.

“En conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada maestra“, dijo el joven, mientras que en la pantalla decía “mi compañera Dariana no hizo nada”.

Dariana también quedó impactada y salió a defenderse como pudo ante esa acusación. “Maestra, no es cierto. Le estoy ayudando a presentar, aparte, estaba enferma“, se excusó la joven estudiante.

Jonatan se enojó por esa aclaración y exclamó: “Tan enferma que se fue a la playa“, acusándola de que había preferido irse a vacacionar que ayudarlo con el trabajo.