Ethel Pozo se defiende en redes de Natalie Vértiz: "Mintió en todo, no hay derecho"

La polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz sigue al rojo vivo. Ethel, conocida por su participación en "América Hoy", ha decidido enfrentar las críticas después de que Natalie hiciera comentarios sobre su estilo de vida, insinuando que Ethel no es tan modesta como pretende. La situación se intensificó rápidamente, llevando a Ethel a aclarar las cosas públicamente

Ethel Pozo se enfrenta a usuaria por Natalie

Ethel Pozo, figura destacada de la televisión y conocida por su papel en "América Hoy", ha estado en el centro de la controversia tras los comentarios hechos por Natalie Vértiz, presentadora de "Estás en todas". La disputa se desató cuando Vértiz comentó públicamente sobre el estilo de vida de Pozo, sugiriendo que, a pesar de su aparente modestia, disfruta de lujos que no admite.

La discusión se intensificó cuando Ethel decidió no quedarse callada ante las acusaciones y respondió directamente a través de las redes sociales. Una usuaria intentó defender a Natalie diciendo que todo fue una broma, a lo que Ethel respondió firmemente: "Respeto tu apoyo, Karina. Pero yo no apoyo mentiras. Y mintió en todo. Eso no es de 'amigas', yo no le hice nada. Y de pronto raja de mí. No hay derecho".

Ethel Pozo responde a usuaria que defendió a Natalie Vértiz. (Foto: Instagram)

Ethel también fue confrontada por otra internauta que sugería que las diferencias debían arreglarse en privado. Ethel, visiblemente molesta, expresó: "Pero ella me ofendió el sábado públicamente. ¿Cómo voy a dejar eso sin respuesta? No es justo. Ella de la nada sale en 'Estás en todas' con la música de 'hipocresía' y dice que mi casa es más grande, que voy a Disney, que he comprado mega fast pass. Todas mentiras... ¿y yo que soy, un saco de box que me pegan y no respondo?".

Ethel Pozo se rectifica y aclara su relación con Yaco

La tensión entre Ethel y Natalie no solo ha afectado su relación, sino que también ha puesto en jaque la amistad entre Ethel y Yaco Eskenazi, esposo de Vértiz. Según Pozo, después de una tensa conversación con Eskenazi, decidieron que era mejor terminar su amistad.

"Me llamó ayer y hemos terminado la amistad. Nosotros en seis años jamás tuvimos un problema. Como le dije a Yaco, ¿acaso Natalie salió a hablar sobre el Flaco Granda o sobre Janet Barboza (quienes también la criticaron)? La única sorprendida, dice ella, soy yo. Siento que hay algo contra mí. Esto me afecta, pero yo no perdono", confesó Ethel, evidenciando lo profundo que le ha afectado este conflicto.

Ethel Pozo cuenta porqué no sale a responderle a Rodrigo González, Gigi Mitre y Magaly Medina en un vivo de Instagram y también dice: "los 6 años de amistad (con Yaco y Natalie) quedan" 👇🏼 pic.twitter.com/8RvRB7TBdF — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 15, 2024

Luego, a través de un en vivo Ethel se rectificó y dijo cuál su relación con Yaco. "No he dado por terminada mi amistad, hoy o ayer. Ha sido algo que hemos conversado Yaco y yo. Creo honesto decir que ha mentido y entiendo que la mayoría de personas digan que le creen a Natalie y está bien. No lo digo para que se solidaricen o victimizarme, digo lo que es verdad y no voy a seguir permitiendo que digan una mentira", expresó al inicio.

La controversia ha desatado una ola de opiniones en redes sociales y programas de televisión, donde muchos se preguntan si es posible una reconciliación o si las heridas son demasiado profundas para sanar. Ethel Pozo, por su parte, parece decidida a mantener su posición y no está dispuesta a retroceder ante lo que considera una injusticia hacia su persona.