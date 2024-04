Yaco Eskenazi defiende a Natalie tras acusaciones de Ethel: "No voy a dejar que hablen de mi esposa"

En medio de la controversia que sacude el mundo del espectáculo, Yaco Eskenazi ha salido en defensa de su esposa, Natalie Vértiz, tras los comentarios de Ethel Pozo. Por eso, Yaco no se guardó nada y respondió con contundencia a las acusaciones de Ethel, quien tachó de mentirosa a Natalie durante un programa en vivo.

Yaco Eskenazi sale en defensa de su esposa Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi, en una entrevista telefónica con el programa "Amor y Fuego", explicó que todo el revuelo se debió a una broma de Natalie Vértiz mal interpretada por Ethel Pozo.

"Natalie hizo una broma, así como hacen bromas en ese programa a cada rato. Como cuando ponen una nota en la que sale que yo estoy teniendo problemas cuando ellos saben que me pueden llamar directamente y no hacer el display para hacer sus chistes. Es una broma, Natalie no me va a pedir permiso para hacer una broma, ella es una mujer inteligente y sabe perfectamente lo que dice", expresó Yaco, haciendo hincapié en que la responsabilidad de las reacciones del público no recae en su esposa.

El deportista y presentador también lamentó cómo Ethel manejó la situación, sobre todo teniendo en cuenta que después de su salida de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", la había invitado a su cumpleaños, señalando una falta de reciprocidad en su amistad. "Lo que me da pena, es que haga entrever que como ya no trabajo para GV estoy molesto con ellos, cuando nunca ha sido así", agregó Yaco, desilusionado con la actitud mostrada por Ethel.

A raíz de este conflicto, Ethel anunció el fin de su amistad con Yaco y Natalie, algo que Yaco encuentra exagerado y sin fundamentos sólidos. "Yo no voy a estar rogando la amistad a nadie", afirmó con firmeza, dejando claro que no ve justificable la manera en que Ethel ha decidido cortar lazos.

Yaco recuerda incidentes previos

Aún más, Yaco subrayó que no permitirá que nadie hable mal de su esposa, defendiendo el carácter y la inteligencia de Natalie frente a las cámaras y el público. "Han sacado de contexto totalmente una broma, algo que para mí era una broma, un comentario de cómo yo percibo Disney, lo han sacado de contexto, y no importa porque si quieren decir que soy pobre o no tengo plata, pero ya después responder a mi esposa y que se desvirtúa toda la información, no me gusta y yo no voy a dejar nunca que hablen de mi esposa", declaró, mostrando su descontento con la situación.

Además, recordó un incidente pasado donde, en vez de apoyarlo cuando anunció que estaba desempleado, Ethel y su equipo se burlaron de él en su programa, lo que Yaco consideró como una falta de empatía y apoyo entre colegas. Este recuerdo agudiza la percepción de Yaco sobre cómo se manejan las situaciones difíciles entre antiguos compañeros.

En conclusión, Yaco Eskenazi se mostró decepcionado con el giro que ha tomado su relación con Ethel Pozo, pero firme en su decisión de proteger y apoyar a su esposa ante lo que considera acusaciones injustas y un manejo inadecuado de las bromas televisivas. Solo el tiempo dirá cómo se resolverán estas tensiones.