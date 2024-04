Ethel Pozo marca distancia de "Mande Quien Mande" tras secuencia con Yaco Eskenazi: "No son mis amigos".

Tras la intensa disputa mediática entre Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, el equipo de producción del programa 'Mande quien mande' decidió invitar a Yaco para sorprenderlo con un momento al estilo Disney.

En ese sentido, la conductora de 'América Hoy' brindó su opinión sobre la reciente aparición de la pareja de Natalie Vértiz en el programa conducido por María Pía Copello y la Carlota. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yaco Eskenazi de invitado en 'Mande Quien Mande'

La conductora de 'América Hoy' decidió hablar después de que el programa 'Mande Quien Mande', presentado por María Pía Copello y con Carlos Vílchez interpretando a 'La Carlota', se burlara del altercado que tuvo con Yaco Eskenazi recientemente. A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión aclaró que tampoco mantiene una relación de amistad con sus colegas.

"Si no pueden ir a Disney, Disney viene para acá", expresó Carlos Vílchez en tono de broma, mientras que Mario Hart le aseguró al exchico reality que ya no era necesario que comprara los boletos 'fast pass', pues ahora tenía a todos los personajes en primera fila. Esto en clara referencia a lo que Ethel Pozo había mencionado días antes sobre el viaje de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi solo atinó a reírse de lo sucedido. "Me hubiesen dicho para traer a mis bebés. ¡Leo! Mira, aquí está Mickey, el cual nunca pudimos ver", señaló para luego tomarse fotos con los muñecos en el programa.

La respuesta de Ethel Pozo

Ethel Pozo respondió a las preguntas de sus seguidores en redes sociales confirmando que había visto la broma que le dedicó el programa 'Mande Quien Mande' sobre su reciente disputa con Yaco Eskenazi. "Me lo enviaron", mencionó en su cuenta de Instagram, donde también aseguró que las burlas dirigidas hacia ella no le afectan.

"No me molesta, para nada. No puedo evitar que las personas actúen de tal o cual forma. Respeto el trabajo de María Pía y la Carlota, los veo en varias ocasiones mientras almuerzo", complementó la hija de Gisela Valcárcel.

Seguidamente, aclaró su relación con María Pía Copello y Carlos Vílchez: "No son mis amigos ni nada. Ellos hacen su trabajo y yo el mío, todo bien. No me molesta que personas que no conozco hablen de mí o ironicen, es su trabajo y es parte de la coyuntura hacer bromas sobre el tema. Pero repito, no nos une una amistad", sostuvo Ethel Pozo sorprendiendo a muchos internautas en redes sociales.