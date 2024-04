¡Fuerzas! María Fe Saldaña perdió el bebé que esperaba junto a Josimar y revela los motivos

Lamentablemente María Fe Saldaña comunicó a través del programa de 'América Hoy' que ha sufrido una pérdida del segundo hijo que iba a tener junto a Josimar y es que la pareja se encontraba emocionada por la llegada del nuevo bebé, sin embargo, factores externos habrían complicado el proceso de gestación de la joven.

Josimar y su pareja vienen afrontando una situación muy difícil ya que ambos no han publicado a través de sus redes nada sobre la pérdida del bebé y fue María Fe quien decidió romper su silencio y revelar los motivos que la habría llevado a sufrir el aborto espontáneo.

Difíciles momentos

Un momento que jamás imaginaron atravesar vienen viviendo Josimar y su pareja María Fe Saldaña Y es que ambos acaban de perder a su bebé al parecer por diversos problemas que venían afrontando.

El programa de 'América hoy' se contactó con la pareja del salsero quién reveló esta triste verdad la cual era ajena para los medios de comunicación ya que ambos prefirieron mantener esta triste pérdida en estricto privado.

"Perdí al bebé", dijo inicialmente Saldaña y dejando entrever que la expareja de Josimar fue quien provocó esta preocupación en ella provocando la pérdida del bebé.

"Todo este circo hizo que se me complique el embarazo (...) esta situación de verdad me puso muy mal me estresé demasiado y todo se complicó", dijo la emprendedora.

Como se recuerda la ex pareja de Josimar, Yadira Cárdenas reveló que el zarcero no quiso divorciarse en un primer momento de ella sin embargo gracias a Dios tal y como lo indicó se llevó a cabo esta separación.

Además, Cárdenas reveló que el motivo para que el cantante no quería divorciarse era por los papeles para la residencia ya que ahora solo tendrían permiso de 3 años.

Esta polémica entre la ex pareja del cantante al parecer provocó un estrés intenso en María fe lo que había provocado la pérdida del menor a quien esperaban con muchos ansias.

Pese a ello Saldaña reveló que se mantiene fuerte con el apoyo de su familia y que no se dejará vencer y por el contrario seguirá adelante con sus proyectos personales y con el cuidado de su hija.

"Pero bueno seguimos para adelante Dios sabe porque hace las cosas", aclaró María Fe.

Por otro lado, la pareja del salsero reveló que en un primer momento no podía decir nada ya que mucha gente estaba emocionada por su embarazo y no quería dar la noticia de la manera tan rápida.

"Josimar no quiso que lo cuente pero yo siento que tenía que decirlo porque mucha gente estaba muy contenta por mi embarazo", terminó diciendo Saldaña.

Pese a ello la pareja se mantiene unida y fuerte para así poder afrontar esta pérdida que los ha mantenido un poco distanciados en las redes para poder como familia superar este triste momento.

Josimar y la vez que anunció que sería papá por quinta vez

Josimar ha dejado a sus fanáticos con la boca abierta luego de compartir en redes sociales que será padre nuevamente junto a María Fe Saldaña.

Como se sabe, el artista tiene dos hijos, uno con su expareja y otra hija con María Fe Saldaña.

Ahora nuevamente un nuevo integrante se sumará a la familia Fidel Saldaña, aún no se sabe dónde trata de una mujercita o un varoncito pero lo importante es que esta creciendo sano.

María Fe Saldaña luce avanzado embarazo

"Y cada día más grande", escribió Josimar junto a la fotografía de María Fe luciendo su avanzando embarazo enterneciendo a sus seguidores.

En octubre del año pasado, ya se habían generado especulaciones sobre un posible nuevo embarazo de María Fe Saldaña. En ese momento, Josimar había desmentido los rumores, pero ahora confirma la llegada de otro hijo con la madre de su primera hija. La pareja, actualmente, reside junta en Estados Unidos.

Cabe resaltar que la parejita estuvo separada un buen tiempo luego de que Josimar se casara con otra mujer, sin embargo, su relación no prosperó.

Por lo que María Fe agarró sus maletas y se fue a los Estados Unidos a retomar su relación con el salsero con quien ha demostrado que la química sigue intacta.