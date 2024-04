Usuarios explotan contra Samantha Batallanos tras ser captada con Maicelo: "Mujer sin dignidad"

Samantha Batallanos viene siendo blanco de críticas luego de haber sido captada nuevamente saliendo con Jonathan Maicelo a pesar de haberlo denunciado por agresión física y con pruebas de por medio.

El programa de Magaly TV la firme compartió las imágenes donde la ex pareja se reunió en un departamento hasta el día siguiente alimentando los rumores de una posible reconciliación.

Le dicen de todo

Samantha Batallanos al parecer no habría aprendido la lección luego de haber sido captada reuniéndose con Jonathan Maicelo quién fue su pareja por algunos meses y a quien expuso a nivel nacional como un agresor no solamente física sí no psicológicamente.

La influencer confesó que el boxeador le había jalado de los pelos había pisado su cabeza contra el piso de un taxi y que incluso la insultaba en muchas ocasiones.

Pese a todo el escándalo que originó Samantha en diversos medios de comunicación contando su verdad de los hechos ahora nuevamente ha vuelto a los brazos de quien la lastimó.

es así que diversos cibernautas no se quedaron callados y arremetieron en las redes sociales de la modelo diciéndole de todo ya que hasta el ministerio de la mujer se preocupó por su caso.

"Que vergüenza en serio volviste con Maicelo después de tu denuncia pública", "Ojalá el ministerio de la mujer nunca más en la vida te haga caso", "Tantas mujeres que de verdad necesitan medidas de protección para que hombres como Maicelo no las agredan.... Ella las tiene por las puras... Mujeres como ella me dan penita", "Masoquista", "Que sinvergüenza eres no te quieres como mujer decepción total", fueron algunos de los comentarios.

Por el momento la modelo ha decidido no pronunciarse sobre el tema y sigue compartiendo contenido de sus nuevos proyectos, no se sabe si confirmará que retomo su relación con el boxeador o quizás solo fue un 'good time'.

Samantha Batallanos es captada con Jonathan Maicelo a quien denunció por agresión

En el último programa de Magaly TV la firme se expusieron las imágenes donde se ve a Samantha Batallanos entrando a un departamento y horas más tarde entra Jonathan Maicelo, ambos pasaron la noche juntos a pesar de haber protagonizado tremendo escándalo en su separación.

El boxeador fue visto entrando con su camioneta al lugar y pasar la noche en el departamento.

Horas más tarde se pudo ver un auto negro que salió del departamento y era nada más y nada menos que Samantha Batallanos, a pesar de que fue cuestionada por nuevamente relacionarse con Maicelo, la modelo prefirió guardar silencio.

Magaly Medina se mostró indignada por las imágenes ya que fue ella quién la ayudó a hacer pública su denuncia en contra de Jonathan Maicelo.

"Tantas cosas dijo para que pase la noche con él, ya no voy a querer ayudar a mujeres si van a volver con sus agresores", dijo.

Magaly recordó las entrevistas que ofreció Samantha denunciando a Maicelo por todas las veces que la agredió y juró jamás regresar con un hombre que le había causado tanto daño.

"Ella vino, lloró pataleo, contó los golpes dijo que él la había intentado ahorcar que le puso en pie sobre la cara en el piso de taxi, que le había jalado los pelos a tal punto que mostraba los pelos en las manos", afirmó Magaly.