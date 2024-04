¡Papelón! Julián Zucchi reaparece llorando y al parecer pasado de copas: "Yo luché por hacer las cosas bien"

Julián Zucchi ha preocupado a todos sus seguidores en redes sociales luego de hacer una transmisión en vivo en donde el actor apareció en aparente estado de ebriedad y llorando por toda la situación que le ha tocado vivir tras la separación de la madre de sus hijos, Yiddá Eslava.

El argentino se mostró muy vulnerable en sus redes sociales y es que al parecer todo el escándalo mediático ha rebotado en su familia perjudicando a la salud de su madre.

Al borde del colapso

Julián Zucchi mostró su lado más vulnerable el día de hoy a altas horas de la madrugada en donde el actor decidió compartir una transmisión en vivo junto a sus seguidores sin embargo lejos de mostrarse lúcido como en todas sus transmisiones esta vez se dejó ver hecho un mar de lágrimas y al parecer estaba con algunas copas encima.

En la transmisión diversos seguidores del productor le recomendaron que corte el en vivo, sin embargo, Julián a duras penas podía abrir los ojos ya que por el propio llanto tenía los ojos hinchados y con esfuerzo podía mantenerse despierto.

Fue la plataforma de Instarandula la que evidenció el vídeo de Julián en ese estado lamentable quien al parecer todavía se encuentra superando su proceso de separación.

Julián llora en live

"Me informan que este live ha hablado de todo nuevamente culpa a la prensa de lo malo que le pasa pero sobre todo muestra su lado más vulnerable en un llanto desconsolado", escribió Samuel Suárez líder de la página de espectáculos.

Asimismo, Julián reveló que debido a todo lo que se dijo de él en la prensa peruana su madre se vio duramente afectada por todo lo que se decía de su hijo por lo que el actor tuvo que viajar de manera inesperada a Argentina para velar por el estado de salud de su progenitora.

Cabe resaltar que la madre de Julián hace ya poco más de un año fue víctima de un infarto que por poco le cuesta la vida, sin embargo, el apoyo de su familia fue fundamental para salir de esa dura situación.

"Le dije que deje de ver todos los programas de Perú que hablan de mi", dijo Julián entre lágrimas.

Además, recalcó que es injusto toda la presión mediática que ha recibido porque considera que es un gran padre a pesar de haber fallado como pareja.

"Yo luche mucho por hacer las cosas bien, yo luche por portarme mejor en un país que no es el mío, intenté siempre hacer las cosas bien y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live pero es desde el corazón", agregó.

Finalmente la transmisión en vivo culminó debido a que Julián se quedó dormido frente a la pantalla con más de 700 personas conectadas.

Julián Zucchi celebra cumpleaños junto a su madre y sorprende a seguidores

Julián Zucchi se ha refugiado en el amor de su familia para poder atravesar el proceso de separación de su expareja Yiddá Eslava en calma y lejos de escándalos que puedan perjudicar mucho más su imagen.

Es así que el actor se animó a realizar un emotivo video de un 'antes y un después' junto a su madre como homenaje por su cumpleaños.

"Hace tiempo quería hacer esto, pero la distancia y (un infarto) no nos lo permitió!", escribió Julián emocionado de poder estar con su madre en un día especial.





En el tierno video se puede ver como el actor recrea una fotografía de hace 33 años con una fotografía actual, demostrando que el tiempo no pasa en vano pero que el amor se mantiene intacto e incluso más fuerte.

Es así que Julián aprovechó la oportunidad para invitar a sus seguidores a aprovechar a sus familiares, en especial a sus padres ya que el tiempo pasa y no hay vuelta atrás para decirles lo mucho que los quieren.

"Los que todavía podamos abrazar a nuestra mamá en vida! Aprovechémoslo!", recalcó el productor.