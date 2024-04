Samahara Lobatón revela el motivo por el que se alejó de redes: "Ha sido un mes complicado"

Samahara Lobatón decidió volver a las redes sociales y esta vez para contar cómo se siente en este mes que ha tenido que vivir en el cual ha sido bastante complicado tras la pérdida de un familiar bastante cercano.

La hija de Melissa Klug decidió compartir algunos detalles de su última semanas junto a sus seguidores quienes se mostraron preocupados por la influencer.

Se confiesa

Samahara Lobatón ha estado alejada de sus redes sociales un buen tiempo desde que se anunció la partida de su abuela Angelita siendo un duro de golpe para la familia Klug.

Es por ello que Samahara decidió sincerarse y revelar los detalles por los que decidió darse un respiro de las redes sociales evidentemente uno de estos motivos fue la partida de su abuelita.

"¿Por qué tan desaparecida de las redes?", preguntó un usuario a lo que la influencer no dudó en responder: "Ha sido un mes súper complicado para mí en varios sentidos, uno de ellos ha sido la partida de mi Angelita".

Historia de Samahara

Al lado de su respuesta la modelo publicó una emotiva fotografía de su abuelita con su hija ambas tocándose la nariz demostrando todo el amor y cariño que le tenían a Doña Angelita.

Asimismo, Samahara reveló que era muy apegada a su abuela y confesó que la visitaba 2 veces a la semana y juntas compartían del lonche.

Y es que en realidad Doña Angelita era la bisabuela de los hijos de Melissa Klug ya que la señora logró tener una larga vida llena de amor y de toda la atención de sus familiares.

Pese a ello diversos problemas de salud fueron factores determinantes para perjudicar su bienestar.

A casi un mes de su triste partida la señora Angelita sigue presente en el corazón de todas las personas que la conocieron y que lograron compartir tiempo de calidad con la matriarca de la familia.

Dr. Fong le pagó un dineral a Samahara Lobatón para evitar demanda

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme se expusieron las imágenes donde Samahara confirmaba la mala praxis del polémico Dr. Fong.

Esta confesión se llevó a cabo cuando la modelo era participante de "La casa de Magaly'" y tocó el tema de su arreglito estético con Gabriela Serpa y Vanessa López.

"No, no me puse biopolímeros, me puse activegel. Literalmente de marca, o sea a mí me abrieron las jeringas en mi cara como el ácido hialurónico, igualito", dijo inicialmente.

Asimismo, confesó que sí llegó a demandar al Dr. Fong, sin embargo, llegaron a un acuerdo económico para no hacer un escándalo mediático y no perjudicar su imagen como doctor.

"El Fong me puso, lo demandé, pero yo tengo un acuerdo firmado con él me dio 30 mil dólares, estuve un año muerta en vida", expresó Samahara.

Es así que a la hija de Melissa Klug dijo que a causa de la mala praxis le dio septicemia y el médico tuvo que cubrir los gastos de su tratamiento por un año entero.

Lejos de criticar a médico, la influencer recalcó que luego se sometió a otros arreglitos sin problema alguno.

"Yo me coloqué ácido hialurónico hace un par de semanas y en verdad estoy contenta con los resultados", se le escucha decir a la influencer.

Cabe resaltar que la misma Ethel invitó a Samahara romper su silencio y exponer al doctor luego de haber sido responsable por la muerte de la "Muñequita Milly''.