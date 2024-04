Trabajadora del hogar de Yaco y Natalie sale en su defensa tras polémica con Ethel: ¿Qué dijo?

En medio de la controversia que ha envuelto a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tras su ruptura de amistad con Ethel Pozo, una voz inesperada ha salido en su defensa: Rosmery Coveña, la trabajadora del hogar de la pareja.

Trabajadora del hogar de elogia a Yaco y Natalie

En el mundo del espectáculo, las noticias vuelan, y hoy tenemos un testimonio muy especial. Rosmery Coveña, la trabajadora del hogar de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, ha salido a la luz pública para compartir su visión sobre la pareja, en medio de la reciente polémica con Ethel Pozo.

Rosmery no ha dudado en compartir su perspectiva sobre la familia para la que trabaja, en un momento en que los reflectores están fijos en ellos. En una reciente publicación de Instagram de Yaco, Rosmery expresó su aprecio diciendo: "Soy testigo de la familia que han formado!! queridos jefes". Yaco, tocado por el gesto, respondió afectuosamente: "Tú eres parte de esta familia mi bofi nada de jefes".

Trabajadora del hogar de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. (Foto: Instagram)

Esta interacción ha resonado mucho entre los seguidores de la pareja, mostrando un lado más personal y familiar de Yaco y Natalie, lejos de los escándalos y las cámaras. Comentarios de apoyo no se hicieron esperar en las redes sociales, donde los fans han aplaudido la sinceridad y el cariño que se percibe en el hogar de los Eskenazi Vértiz.

Yaco Eskenazi defiende a capa y espada a Natalie Vértiz

Pero eso no es todo, Yaco también ha salido al frente para defender a su esposa frente a las críticas recibidas por parte de Ethel Pozo. En una firme declaración, Yaco dejó claro su postura: "No hay que darle más vuelta a la sopa, ya está, ya se dijo lo que se tenía qué decir, ya se explicó lo que pasó, y como te dije, yo no me puedo hacer responsable de los sentimientos de otras personas...No soy una persona que le gusta a juzgar a nadie. Si alguien se siente así, es cuestión de esa persona resolverlo, solo que sí te digo es que yo no estoy casado con una mentirosa".

Yaco también reflexionó sobre cómo les gustaría que las cosas fueran diferentes y cómo este tipo de controversias afectan a la familia: "Creo que preferiríamos que nada de esto hubiera pasado porque no nos gusta justamente estar en medio de noticias que no son positivas y que no nos hacen crecer por ningún lado. Yo creo que se sintió afectada y que reaccionó, pero a veces, tenemos que tomarnos un par de segundos para pensar qué es lo que está pasando".

Así que ya lo saben, detrás de los titulares y las controversias hay personas reales y familias que buscan vivir su vida con normalidad y amor. Seguiremos pendientes a cómo se desarrolla esta historia y les mantendremos informados de todas las novedades. ¡No se despeguen!