¿Jota Benz confirma embarazo de Angie Arizaga?: “me toca comprar una cuna”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chico reality Jota Benz dejó en shock a propios y extraños al deslizar la posibilidad que Angie Arizaga esté en la dulce espera. Los rumores van creciendo y solo el tiempo lo dirá, pero el ‘Lobo’ ya deja una ‘chiquita’.

Aunque en un primer momento, Jota negó que se convertirá en padre, no descartó que sí ha conversado del tema con la popular ‘Negrita’ y van paso a paso.

También puedes ver: Anciana ofendida por Dayanita le muestra su respaldo: “que no opaquen tu carrera”

«Es más, el día que pase (el embarazo) va a ser una noticia súper bonita, una bendición muy bonita que vamos a compartir con toda la gente que nos apoya, que nos quiere, pero ya dejen de hacerme papá y dejen de hacerla mamá por las puras», dijo el integrante de Esto es Guerra.

«Nosotros conversamos muchísimo, no solo de tener una familia, conversamos de abrir negocios, de tener posesiones, siempre nos hemos proyectado a futuro. Creo que si no lo haríamos no tuviéramos ese vínculo tan fuerte que tenemos como pareja», agregó Jota Benz, quien contó que Angie Arizaga se encuentra en Nueva York por razones de trabajo.

También te puede interesar: Alejandra Baigorria lamenta que “no se sopese el maltrato psicológico”

Angie Arizaga y Jota Benz celebran su primer aniversario en Cancún: “Un año juntos”

La pareja de ‘chicos reality’ se ha mostrado muy sólida y enamorada, eso los ha llevado a mantener una relación de un año y celebrarlo a lo grande.

Angie Arizaga y Jota Benz decidieron darse una escapadita durante los primeros días de enero, para celebrar su aniversario lejos de todos. La pareja viajó hasta México, Cancún, para poder festejar a lo grande su primer año de relación.

Los tortolitos han expresado en más de una ocasión que están muy enamorados y planean tener una relación duradera a futuro. Es por eso que, cumplir un año de romance, es avanzar un paso más en los planes que tienen juntos.

“Un año juntos”, escribió Angie juntó al video y lo acompañó de un corazón. No cabe duda que la popular ‘negrita’ está más que feliz con Jota y de hecho muchos de sus amigos de ‘realitys’ han confesado que ambos son el uno para el otro.

También te puede interesar: Suegra borra a su nuera de la foto de su propia boda