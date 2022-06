Joven perdonó la infidelidad de su novia que espera el hijo de otro: “Continuaremos con la relación”

Compartir Facebook

Un hombre identificado como @Thabza_sbanyoni en Twitter quiso ser justo luego de pasar por una crisis con su pareja, donde él la engañó primero, y planean seguir juntos mientras que el bebé sería entregado al padre. “Ella me perdonó, ahora es el momento de que yo lo haga”, dijo en la red social.

En una relación de pareja se espera vivir muchos momentos felices, pero los desafíos tampoco faltan. Las discusiones son algo inevitable y, muchas veces, necesarias para enfrentar juntos los problemas y madurar.

Los malos momentos llevan a las personas a tomar decisiones, y estas pueden ser buenas o malas, pero la honestidad es lo que toma mayor importancia como también la sinceridad.

Un caso inusual

Un usuario de Twitter identificado como @Thabza_sbanyoni quiso compartir su historia en la red social luego de haber pasado por un momento difícil con su novia.



Al igual que muchos, la relación de ambos se ha complicado hasta el punto en que ella se interesó en otro hombre debido a las circunstancias y ahora está esperando un hijo suyo, motivo por el que el joven recurrió a Twitter para compartir lo que piensan hacer, y hasta recibir algo de orientación por parte de sus seguidores.

“Mi novia quedó embarazada de otra persona, me pide que me quede hasta que dé a luz y le llevará el niño al padre y luego continuaremos con la relación”, dijo el hombre en Twitter.



Algunos de los usuarios apoyaron la idea de que se quede con ella a pesar de todo, y que la acompañe como le pidió. “El amor verdadero es paciente y amable, y no ve nada malo” y “Aguanta y pronto te darás cuenta de que ser padrastro no es tan malo después de todo”, fueron un par de mensajes en la red social.

En cambio otros estuvieron en desacuerdo y señalaron que “No es un gran trato”, en Twitter.

Al ver todas estas respuestas, el joven aclaró un detalle que tuvo una importante influencia en su decisión. “50/50 Debería aplicarse en todas partes. Ella me perdonó, ahora es el momento de que yo la perdone”, dijo en la red social. Quiso ser justo y por eso aceptó la idea de ella.

De este modo, saldrá adelante con su pareja para salvar la relación que los une, con la esperanza de que así sea.