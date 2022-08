Jugador gay pide garantías para la comunidad LGBT en Qatar: “No nos sentimos seguros”

Compartir Facebook

Se avecina el Mundial de Fútbol que se celebrará en Qatar este año y son muchas las expectativas que se tienen con este evento deportivo, el más importante del mundo. Sin embargo, no se trata solo del ámbito competitivo lo que genera dudas por esta copa.

Como bien se sabe, el país anfitrión es ampliamente conocido por su radicalismo en cuanto a la religión musulmana, que es conservadora en muchos aspectos, lo cual contrasta drásticamente con cómo se lleva la vida en el occidente el mundo. Esto ha generado temores por parte incluso de los jugadores a que no se les respete sus derechos.

Y es que, previo a la celebración de la cita mundialista, este país árabe ya ha hecho una serie de anuncios tanto para los deportistas como para los turistas que viajarán a ver los partidos, medidas que han sido criticadas por su vulneración a los derechos humanos, sexuales y de identidad.

Prohibiciones

Por ejemplo, en este país se castiga con prisión la homosexualidad, así como los matrimonios entre personas del mismo sexo no son reconocidos por las autoridades. Además, el gobierno ha anunciado que quedan prohibidas las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas.

Ante ello algunos atletas han salido a alzar su voz, para pedir a FIFA que de garantías durante la realización del evento futbolístico. Así lo hizo el jugador estadounidense, Collin Martin, quien ha dicho abiertamente que es homosexual, como también lo han hecho organizaciones defensoras de los derechos LGBTIQ+.

“Tenemos que reconocer que los fanáticos se sienten de esta manera y lo primero escucharlos. Estas no son solo palabras vacías. Hay una razón por la que no se sienten seguros. Y eso se debe a que el gobierno ha dejado en claro que no está dispuesto a apoyar a las personas homosexuales en un nivel básico. Hay consecuencias de que los aficionados gay no se sientan cómodos apoyando a sus equipos“, dijo Martin.

