“Juro que está feliz”: Critican a papá que maldijo cuando supo que iba a tener otra hija y no un niño

El esposo de una mujer identificada en TikTok como @kc.fulton no celebró como mucha gente hubiera esperado cuando se enteró de la noticia, solo dijo garabatos y se fue, aunque la madre se lo tomó con humor. Sin embargo, a los usuarios de la red social no les gustó nada su respuesta.

Ser padres traer consigo una vida llena de desafíos, momentos únicos y sorpresas. Cuando una pareja cumple su sueño de tener un hijo, por lo general no les importa cuál sea su género porque amarlo y que se encuentre bien es lo más valioso.

Incluso para aquellos que ya tienen mucha experiencia siendo papás, aunque algunos de vez en cuando sienten los deseos de tener un niño o niña dependiendo del caso, sobre todo cuando todos sus hijos son del mismo género. Lo anterior no significa que no querrán de igual manera al bebé que viene en camino, pero la diferencia se puede notar en ciertas señales.

Un ejemplo de aquello es el caso de un padre que no tuvo la reacción que mucha gente acostumbra a ver cuando alguien se entera del género de su bebé.

La usuaria de TikTok @kc.fulton y esposa del hombre estadounidense ya mencionado, pensó que la mejor idea para revelar el género de su futuro bebé era reunir a la familia en el patio para que todos se enteraran al mismo tiempo, y al mismo tiempo ver más impresiones.

Así que fue al jardín con sus dos hijas pequeñas y su marido, sosteniendo un paraguas en la mano y en cuanto la abrió un montón de papel color rosado cayó y cubrió a la familia.

Como se pudo ver en el video subido a la red social, el papá no celebró como se hubiera esperado, sino que más bien todo lo contrario. “Oh, carajo”, dijo apenas entendió que otra niña llegaría a la familia y se fue a otro sitio.

No brincó, ni rió y tampoco sonrió, a diferencia de su esposa. La mujer no podía aguantar la risa al ver que la noticia no fue del todo el agrado del padre, mientras que las niñas jugaban con el papel que había caído y a lo lejos se podía escuchar al hombre gritando, aparentemente molesto.

“¿Qué te pasó”, preguntó la madre a su esposo que había regresado, y él solo respondió de la misma manera que antes. “Carajo”, dijo mientras se iba nuevamente, sin hacer nada más que eso.

A pesar de que la mujer se lo tomó con mucho humor, no fue así en TikTok. El video que ha acumulado 44 millones de reproducciones ha sido muy criticado por los usuarios, acusando al hombre de “basura” e “imbécil”, según Daily Mail.



“Fue doloroso de ver. No me puedo imaginar tener un padre que estaba decepcionado de mí antes de que yo naciera. Su reacción fue alarmante”, “Debería avergonzarse de sí mismo por esa reacción. Un hombre adulto haciendo una rabieta como esa”, y “El mundo tiene suerte de que este papá no vaya a criar a un niño que terminará como él” fueron algunos de los comentarios.