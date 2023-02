Liga 1: Seis clubes niegan su participación en mesa de diálogo de la FPF

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Nuevo capítulo en esta telenovela llamada Liga 1 2023! Con Alianza Lima a la cabeza, los clubes opositores a la gestión de Agustín Lozano no participarán de la mesa de diálogo impuesta por la FPF. ¿La razón? Asumen que no hay nada que conversar si es que la Federación Peruana de Fútbol no levanta la medida cautelar, la cual le impide transmitir sus encuentros con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU).

También puedes leer: Ricardo Gareca cerca de convertirse en nuevo entrenador de Ecuador

En el comunicado expresan que su asistencia a las dos reuniones anteriores convocadas por la FPF fue porque les prometieron cumplir ciertos términos, pero ahora se dan con la sorpresa de que es todo lo contrario. Argumentan que esto afecta seriamente en la confianza de como la FPF está llevando el proceso.

“En aras de la buena fe asistimos a dos reuniones en la FPF con fecha el día 7 y 8 de los corrientes. El señor Agustín Lozano ofreció una mesa de trabajo de 5 miembros donde se transparentaría el contrato suscrito por la FPF con 1190 Sports. Pero, hemos recibido esta convocatoria completamente contradictoria a lo que manifestó, generando más desconfianza en la forma de cómo viene conduciendo la FPF y los legítimos intereses de los clubes”, comienza el comunicado.

Mira aquí:

#ATENCIÓN 🚨 | Tras la reunión de la FPF y los seis clubes protestantes, no hubo acuerdo total para volver a jugar en la Liga 1. Los derechos televisivos siguen en discusión. Las reuniones seguirán, pero las partes siguen distanciadas. pic.twitter.com/Fdv9IYF96u — Marcos Gallegos Medina (@GallegosGol10) February 9, 2023

FPF vulnera el buen avance del fútbol peruano

Para Alianza Lima, Binacional, Cusco FC, Cienciano, Melgar y Municipal, las accionas tomadas por la FPF afectan terriblemente al fútbol peruano en general.

“Han causado un daño perjudicial para el fútbol peruano, a nuestros hinchas. Y también a los clubes que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y que con tantas ansias esperamos la transmisión de nuestros partidos”.

El documento termina con la confirmación de que los seis clubes en mención “seguirán defendiendo sus derechos y exhortando a que se respete el contrato válidamente suscrito que tenemos sobre los derechos de transmisión, sin imposiciones de una Junta Directiva cuestionada”.