Mayra Goñi triste por pasar la Navidad y Año Nuevo lejos de su familia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz pasó las festividades de fin de año en Estados Unidos, donde radica actualmente, por lo que estuvo lejos de su familia.

Mayra Goñi, desde hace algún tiempo, está buscando abrirse paso en el mercado internacional y fue por eso que se mudó a Estados Unidos. Desde que viajó, solo ha logrado volver al Perú algunas veces, pero no lo pudo hacer para las fiestas de fin de año del 2021.

La actriz tuvo que pasar la Navidad y el Año Nuevo, lejos de toda su familia, por lo que se puso muy triste. Debido a esto, Mayra se alejó de redes sociales y estuvo por varios días sin postear ningún tipo de contenido, hasta que el día de ayer decidió pronunciarse.

“Sé que he estado desaparecida, los he tenido preocupados a muchos. Le han escrito hasta a mi hermano para saber si estaba bien”, inició diciendo Mayra, para luego explicar que fueron las fiestas las que la pusieron nostálgica.

“Quiero confesar que ha sido inevitable ponerme triste porque han pasado estas fechas como Navidad, Año Nuevo sobre todo, y pues una extraña a la familia”, dijo la actriz.

Sin embargo, para tranquilidad de todos sus seguidores reveló que ya está tranquila con toda la situación y por eso decidió hablarle a sus seguidores. “Pero ya me siento mucho mejor, estoy bien, tranquila, y he hecho estas historias para que no se preocupen”, finalizó.

Mire también: Ale Venturo comparte romántico mensaje tras salidas ‘Gato’ Cuba: “No importa el tiempo”

La conductora de Magaly Tv la Firme una vez más lanzó sus dardos para las mujeres que llevan una vida de lujos pero nos e sabe en que trabajan.

Según la conductora, Mayra viaja producto de sus canjes pero las fotos y los lugares que visita y supuestamente ‘sola’ no le cuadra a la periodista.

Magaly comentó la buena vida que llevan algunas figuras de la farándula sin tener un trabajo fijo y sin conocerse el origen del dinero para lograr visitar lugares lujosos y darse los engreimientos de toda una reina.

Esta última semana Mayra estuvo en la ciudad de San Francisco y días atrás estuvo en una zona exclusiva de República Dominicana, y Magaly reveló que las marcas te pagan, sin embargo si bien es cierto las marcas le cubren los gastos no le cubriría todos los lujos que se da.

Además, la ‘Urraca’ reveló que Goñi había afirmado que viaja sola, sin embargo en unos de sus videos en un restaurante se logra ver en la mesa dos copas lo que desbarataría la versión de la actriz al asegurar que viaja sola por lo que la conductora solo atinó a decir que el público debe sacar sus propias conclusiones.

“Hay que imaginarse el resto de la historia”, dijo la periodista.

Magaly señaló no entender el “secreto” de cómo es que llevan esa vida algunas modelos como Mayra Goñi, pero confía en poder develarlo en algún momento.

Además: “Como estábamos en pandemia estaba aguja”, dijo Robotín cuando fue entrevistado en ‘Andrea’