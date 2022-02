«Me voy a dedicar a mi trabajo y a mi familia», Deyvis pone fin a polémica con Magaly

Compartir Facebook

El cantante de cumbia ya no quiere entrar en dimes y diretes en cuestión a la polémica que se ha creado por inicialmente no dejar que Magaly la supuesta madrina de su hijo lo viera y luego por el presunto abandono a sus mascotas.

Como se recuerda Magaly habló fuerte y claro sobre la realidad de la situación y como pasaron las cosas pues la periodista afirmó que cuando le hicieron video llamada en el nacimiento de Milan Deyvis sabía que la llamada estaba siendo grabada y no puso ningún ‘pero’ mientras transcurría la conversación.

Esto en respuesta a la familia Orosco Newton quienes afirmaron que Magaly había cruzado la línea y había expuesto un momento especial familiar.

Ante este panorama la conductora quiso ser directa y señalar que si no le dieron la primicia en su programa fue porque ya tenían un contrato con su archi enemiga Gisela Valcárcel lo que hubiera entendido si se lo hubieran explicado.

A pesar de la ola de críticas que ha recibido tanto Deyvis como Cassandra mas que nada por dejar a sus perros en un albergue, el cantante decidió ofrecer un mensaje en sus redes.

«Agradecer las infinitas muestras de cariño que he tenido hacia mi y mi familia y con esto pongo punto final a cualquier tipo de comentario que haya habido cualquier posición que haya estado o hayamos estado mi familia y yo y de esta manera continuar con nuestra vida», dijo inicialmente Deyvis.

Además recalcó que es una persona que nunca ha estado envuelta en escándalos por lo que prefiere mantenerse al margen.

«Soy una persona que esta acostumbrada a no estar al medio de absolutamente nada y no pretendo hacerlo en este momento ahora más que nunca me voy a dedicar a mi trabajo y a mi familia, eso si lo dejo bien claro, lo más importante para mi siempre va a ser mi familia», finalizó.