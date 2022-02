Melissa se molesta con Magaly tras audios de Paula Manzanal: “¡Ya déjennos en paz!”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión arremetió contra la ‘urraca’ por estar constantemente hablando de su relación con Anthony Aranda.

Melissa Paredes salió a defender una vez más a capa y espada a su novio, Anthony Aranda. Esto pese a la información difundida por Paula Manzanal entre chats y audios que dejaban ver que el ‘activador’ quería un romance con Paula.

Toda la información se transmitió a través del programa de Magaly Medina, es por eso que Melissa no dudó en arremeter contra la ‘urraca’. “Es parte de… Nosotros estamos superbién, lo que ella presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas”, comentó Melissa para un medio local.

Asimismo quiso dejar en claro que todo lo que reveló Paula, no afectó en nada a su relación con el ‘activador’. Ella asegura que cuando él coqueteaba con Paula, ellos solo eran amigos por lo que si no fue en su año, no le hace daño.

“Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo, me da risa que como sea quieren molestarnos. ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho, el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, señaló.

Melissa Paredes y Anthony Aranda acapararon todas las portadas el último 14 de febrero tras las revelaciones de Paula Manzanal. La influencer sacó a la luz audios y chats de conversaciones que mantenía con el ‘activador’, lo que reveló que Anthony busca mantener un romance con Paula a pocas semanas del ampay.

Sin embargo, lo más ‘rochoso’ llegó cuando las cámaras de Magaly abordaron a la pareja a su llegada a un lujoso restaurante para que pasen un momento juntos. Las cámaras los captaron todo el tiempo y las personas de alrededor se percataron de la presencia de la parejita.

En ese momento, una de las personas decidió recordarle a Melissa, a su ex esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Se escuchó a lo lejos una voz masculina que gritó “¡Pobre ‘Gato’!”, en plena vía pública y lo que le generó bastante incomodidad a la parejita.

De igual forma, Melissa Paredes y Anthony Aranda se mantenían callados ante las preguntas del reportero de Magaly y se mantuvieron de la misma forma hasta llegar al restaurante en el que contaban con una reserva.

