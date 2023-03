«No es mi obligación», mujer es criticada por no dar propina a meseros

Compartir Facebook

No es ningún secreto que los meseros o trabajadores que atienden al público están mal pagados, y por eso, requieren de las propinas para generar una suma de dinero digna para su trabajo. Sin embargo, por el lado del cliente, no es ninguna obligación dejar dinero extra si no le parece necesario.

Así fue la situación que vivió Angie, una mujer que se molestó cuando le pidieron dejar propina por una bebida que le costó 17 dólares, lo que generó debate en redes sociales, entre quienes apoyan las propinas y en aquellos que no las creen obligatorias.

En TikTok, Angie, que publica bajo el nombre de @luckyangie , compartió un video de sí misma disfrutando de su batido ciertamente muy caro, al que más encima le pidieron agregar propina. Algo que la indignó.

“Acabo de pagar $17 por un batido y $ 1.35 adicionales por un paquete de Stevia y tuvieron la audacia de preguntarme si quería dar propina. Um, señora, hoy estoy limpia”, escribió en su video para explicar que no pagaría de más.

Angie continuó enfatizando cuán frustrada se sintió por la presión que conlleva la cultura de las propinas en el pie de foto, y agregó: “la cultura de las propinas necesita relajarse”.