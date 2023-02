Pablo Sabbag y Chicho Salas destacan el triunfo en el clásico

Compartir Facebook

¡Habló el goleador! Gran sorpresa causó la suplencia de Hernán “Pirata” Barcos en el clásico jugado ayer en el Monumental. Lejos de intimidarse, Pablo Sabbag vio este partido como la oportunidad perfecta para meterse a la hinchada blanquiazul al bolsillo y no falló. El colombiano marcó su segundo tanto con Alianza Lima y contribuyó a que los “íntimos” consigan su segundo triunfo en el Monumental.

«Es inexplicable esta sensación, arriba Alianza car***. (Ganamos) Porque tenemos huevos, la metimos, la luchamos, vinimos por los 3 puntos y gracias a Dios lo pudimos llevar. Me imaginé ayer y hoy el gol, y felizmente lo pude lograr», señaló el colombiano en GOLPERU.

Luego, el ariete aliancista habló sobre la “rivalidad” que existe con Barcos por la titularidad en el ataque de Alianza Lima. Indicó que la competencia es sana y existe un profundo respeto por el “Pirata”.

Pablo Sabaag anotó el primer tanto en el clásico. (Foto: Twitter Alianza Lima)

«Me apoyó desde antes de llegar, me dijo que viniera, y que me iba a ayudar en todo, me ha brindado consejos, hoy me habló y me dio consejos, por eso voy a festejarlo con él. Es crack como jugador y es más crack como persona, es un referente de verdad», indicó el colombiano.

CHICHO SALAS HABLA SOBRE LA VICTORIA ALIANCISTA

El entrenador aliancista, Chicho Salas, resaltó el gran trabajo que realizó su equipo en el clásico ante Universitario. Resaltó que pudieron ganar por más goles, para la falta de precisión en los últimos metros hizo que Alianza Lima sufriera más de la cuenta.

“Lo ganamos porque la que tuvimos, la metimos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pudimos hacer un par de goles, lamentablemente no lo acertamos. Esto es fútbol, ellos también tuvieron buenas situaciones y tienen buen equipo. Aún falta mucho, no podemos celebrar”, dijo en la zona mixta.

¿LE ALCANZA A ALIANZA PARA HACER UNA BUENA #LIBERTADORESxESPN? El panel de #ESPNEquipoFPerú analizó al equipo de Chicho Salas de cara a su participación en el torneo más importante de clubes del continente. pic.twitter.com/CLYr8jwmYj — ESPN Perú (@ESPNPeru) February 20, 2023

“Los 25 que tenemos, todos pueden ser titulares. A Sabbag lo conocemos, si no lo hubiéramos puesto. Lo hemos estudiado antes de venir y está dando frutos. Es importante para nosotros. Jugador de mucha calidad y jerarquía que nos van a ayudar a lo largo del año”, finalizó.