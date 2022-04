“¿Quienes son ustedes para juzgar a una persona que no conocen?”, Beto ‘saca pecho’ por Aldo

Compartir Facebook

El conductor Beto Ortiz no desaprovechó la oportunidad para comentar el reciente ampay de su ex compañero de conducción Aldo Miyashiro con su ex reportera.

Beto dejo sorprendidos a propios y extraños al comentar fuerte y claro por su amigo Aldo y al parecer sacar cara por el conductor de ‘La Banda del Chino’.

Según Beto Aldo Miyashiro solo le debe explicaciones a su esposa Erika Villalobos por las fuertes imágenes emitidas en el programa de Magaly Tv la Firme donde se le ve al también actor en besos apasionados con Fiorella Retiz.

“Están muy equivocados…. Si les han hecho creer que porque nosotros estamos en televisión a ustedes les da derecho a ‘vomitarnos’ en la cara, están equivocados. No tienen derecho”, sentenció.

Además, confirmó que a pesar de ser amigo muy cercano de Aldo por haber compartido la conducción varios años el prefiere no meterse en su vida privada como todo mundo lo ha hecho pues es su vida y nadie tendría derecho a opinar según el conductor.

Aldo Miyashiro asumió toda la responsabilidad del ampay: “El culpable soy yo”

El conductor de ‘La Banda del Chino’ hizo un mea culpa en su programa y en su discurso trató de deslindar de la responsabilidad a Fiorella Retiz.

“Nadie me obligó a trabajar en esto y nadie me obligó a estar en la situación en la que estuve. Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo. Yo soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, yo soy el hombre que no debió hacer eso, que no que no debió pasar ese caminito que pasó de un juego y que terminó en lo que vieron, esos besos, caricias, después hubo un desconcierto”.