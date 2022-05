Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una mujer desesperada acudió a primeras horas de la mañana a la cooperativa recicladora Dois Irmãos (Dos Hermanos), en Valle del Río de los Sinos, Brasil, para reportar la pérdida del equivalente a 18 743.76 dólares, que había tirado, por error, junto a su basura durante la limpieza de su casa.

“Ella estaba muy nerviosa, se veía terrible, al borde de las lágrimas. Intentamos calmarla, prometiéndole ayudarla, pero aún entonces estábamos conscientes de que las probabilidades de encontrar lo que había perdido en la basura eran realmente bajas”, dijo el trabajador de la cooperativa, Alessandro Pooter.

También puedes ver: Mujer pasará 6 meses en la cárcel por robar el esperma de su pareja: rompió el condón para embarazarse

La búsqueda del dinero duró tres largos días de angustia, durante los cuales, todos los trabajadores de la cooperativa se dedicaron, además de a sus actividades diarias, a rebuscar entre las montañas de basura en las que podrían haberse encontrado los valores perdidos. Milagrosamente, el miércoles 27 de abril se encontró el tesoro perdido.

“Apenas jalé la bolsa que resultó contener el dinero, ya estaba algo rasgada y me percaté de los fajos sueltos de dinero. Conforme la cinta transportadora avanzaba, más billetes salían en mi dirección. Lo fui juntando e hice el reporte al presidente de la empresa”, agregó Pooter.

También te puede interesar: Pedro Suárez Vértiz arma la polémica: “(chicas) arréglense para sus hombres”

Al final de cuentas, lograron salvarse cerca de 16 300 dólares del total de 18 500 dólares que se habían perdido. La mayoría del dinero fue encontrado por Alessandro Pooter, a quien se le cuestionó si en algún momento pensó en quedarse el dinero, a lo que respondió:

Aunque ese dinero sí me hubiera ayudado, en cuanto lo encontré, sabiendo que no era mío y que ya tenía dueña, supe que no me sentiría en paz al apropiármelo, porque no me lo gané con mi propio trabajo.

Mira también: Tepha Loza se retracta de calificarse como la cábala de la selección peruana: “fue broma”