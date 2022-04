¿Ricardo Gareca renovará con la Selección Peruana?: “Estamos enfocados en el repechaje”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘Tigre’ termina su contrato con la Selección este año y hay dudas en torno a su renovación para seguir siendo Director Técnico de la ‘Bicolor’ que por fin se animó a responder.

Ricardo Gareca y su equipo técnico han pasado a la historia por la gran cantidad de logros que han conseguido con la Selección Peruana. Entre ellos, el hecho de volver a un Mundial después de 36 años y estar cerca de clasificar por segundo Mundial consecutivo.

Por aquellos logros, el ‘Tigre’ se ha convertido en uno de los más queridos por el país y muchos quieren que siga dirigiendo a la Selección Peruana. El contrato del ‘Tigre’ con la Federación tiene como vigencia máxima el fin de este año 2022, y muchos rumores se han dado con respecto a la renovación.

En la conferencia de prensa que dio el día de hoy el ‘Tigre’, él se refirió a las supuestas ofertas que ha recibido para dirigir otras Selecciones, como la chilena o la colombiana. Ricardo Gareca terminó con aquellos rumores al confirmar que ninguna Selección se ha comunicado con él, porque él no lo ha permitido.

“Nunca nos permitiríamos tener un contacto oficial en estos momentos. En el caso, en el particular nuestro, cuando renovamos con la Selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien. Nuestra manera de trabajar es estar enfocado. Estamos totalmente enfocados en el repechaje”, dijo.

Mire también: Peruano habría usado su triciclo como colectivo durante el toque de queda

El Director Técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló largo y extenso en una conferencia de prensa donde también se refirió a la crisis política que se vive en el Perú y ha convulsionado en la población.

“Hay una canción que ustedes cantan ‘Contigo Perú’, hay un párrafo que dice ‘unido el trabajo y el deporte’. Históricamente, el Perú siempre en deporte ha sobresalido o ha tenido importantes figuras (en distintas disciplinas), pero hay tan poco incentivo en el deporte. Yo me desperté con la noticia de que había un toque de queda, yo no sabía nada, pero son medidas que no me quiero meter porque ustedes me hicieron saber hace tiempo que yo soy extranjero”, comentó en un inicio.

El ‘Tigre’ comentó acerca del partido Sporting Cristal vs Flamengo, donde no se sabía si se jugaba hasta el último momento, por lo que dijo, desde su punto de vista, al p´aís no le importa el deporte.

“Me pasé toda la mañana viendo informativos, todo lo que tenia que ver con la actualidad social, pero había un compromiso social, había un equipo de un país extranjero que no sabía qué iba a pasar. No recibí información alguna de si jugaban o no jugaban, ¡el deporte no les importa!, para mí sí es una preocupación como técnico de la Selección Nacional que soy”, acotó.

Además: Magaly sobre la coyuntura actual: “Ya estamos cansados de esta situación”