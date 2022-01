Sebastián Lizarzaburu tilda de ‘malagradecido’ a Greg Michel y enfurece: “¡Te salvé la vida!”

Compartir Facebook

Sebastián Lizarzaburu no toleró las declaraciones de Greg Michel y decidió enlazarse con ‘Amor y Fuego’ para aclarar algunos puntos de lo que se dice.

“Los depósitos y la ayuda no han sido solamente a mí, han sido a varias personas, yo no puedo controlar cuánto dinero hay en total por el otro lado, yo le puedo dar razón en lo que recibí yo”.

Asimismo, Sebastián Lizarzaburu dejó entrever que Greg Michel no recibió mucha ayuda: “¿Amigos de qué gimnasio? Él no tiene amigos que hayan apoyado, realmente el único que pudo haber apoyado fui yo”.

el ‘hombre roca’ tildó de “malagradecido” a Greg Michel y le sacó en cara todo lo que hizo por él en el pasado: “A mí me parece que está siendo malagradecido por el hecho que está simplemente cuestionando todo lo que he hecho yo por él, no solo hoy, ojo, porque yo a él -ustedes saben y la gente sabe- que a él yo le he dado comida, le dado casa, le he dado donde vivir cuando no tenía ni siquiera trabajo ni dónde caerse muerto durante muchos años, yo por él he hecho un montón de cosas y por él nuevamente pedí el apoyo porque a él yo sí lo consideraba un hermano que estuvo en las buenas y en las malas”.

“Si yo hubiera querido sacarle algo a él de provecho, lo hubiera hecho hace 80 millones de años cuando le he dado, hasta lo he mantenido de comer y de techo yo y mi familia”, expresó Sebastián Lizarzaburu.

Como se sabe, el exchico reality se accidentó terriblemente en su gimnasio en Tarapoto llegando al punto de caer en coma. De acuerdo informó su propio amigo, Sebastián, un enorme vidrio le cayó directo al brazo, cual guillotina y le comprometió arterias y venas.

“Hermano, tú sabes que para mí ese tema es complicadísimo. Sebastián es como mi hermano. No cuadra con el tema que él ha dado. A él se le ha reclamado, se le ha escrito, no contesta las llamadas”, dijo el belga a la producción de ‘Amor y Fuego’.

