“Solo salió a robar como todos los días y me lo mataron”: Madre de ladrón exige justicia

Un asalto a un autobús de pasajeros en Guatemala el fin de semana terminó con uno de los asaltantes muerto y el otro herido. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de la madre del fallecido, que exigió justicia, pues su hijo «solo salió a asaltar».

“Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron”, dijo la madre del joven asesinado, quien exigió justicia porque su hijo, identificado como Josué García, alias ‘El Tortolita’, “no le hacía daño a nadie”, “no le disparaba a nadie, solo los asaltaba”.

Se supo que los ladrones se disponían a cometer un nuevo atraco, pero cuando despojaban de sus pertenencias a los pasajeros, uno de ellos decidió enfrentar a los malandros.

La víctima aprovechó un descuido de los asaltantes, sacó su arma y disparó en contra de los agresores. Una de las balas impactó a Tortolita, causando su muerte, mientras que su cómplice fue sometido y entregado a las autoridades.

Mujer es captada limpiando el farol de la calle, no aguantaba verlo sucio

La protagonista fue vista en su casa en Granada (España) puliendo el alumbrado público que daba frente a su ventana. Se esmeró en dejarlo impecable y la distancia no hizo que se rindiera.

Pasar tiempo aseando una habitación puede ser agotador y aburrido, pero la gente que se considera responsable con el entorno y ambiente lo hace sin quejas porque su prioridad es dejarlo impecable.

Siempre se menciona la importancia de cuidar las calles y retirar la basura de la vía pública, y una mujer en la ciudad de Granada (España) se tomó muy en serio esta labor.

A través de un video compartido en TikTok por la usuaria @anagoo36, se puede ver a una mujer en la ventana de su departamento con un trapero en sus manos, lista para limpiar la farola pública que se encontraba afuera.

“Una gente abraza farolas y otra las friega como parte de su casa”, dijo la tiktoker en la descripción. La señora se esmeraba en pulir el poste con la escoba a la distancia que se encontraba.

Si bien la farola no era de su pertenencia, ella sintió de alguna manera la responsabilidad por mantenerla impecable. Ya sea por un compromiso con la ciudadanía o porque no le guste tener nada sucio cerca suyo, su acción es algo que no viene mal.

