«Tengo la clave de su celular», Melissa afirma no ser celosa con Jesús Barco

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡CON ELLA NO VA! Melissa Klug negó ser celosa en su relación con el futbolista del Sport Boys, ya que Jesús Barco no le da ningún motivo para serlo. También confeso que incluso posee la clave del teléfono de su pareja. Sin embargo, ninguno de los integrantes del programa ‘JB en ATV’ le creyó a pesar de su confesión. La ‘Blanca de Chucuito’, entre otras cosas, contó qué parte del cuerpo de su pareja le gusta más.

«¿Eres celosa?», preguntó ‘Daniel Lisuratás’ a la madre de Samahara Lobatón que tuvo un bonito gesto con su novio por su cumpleaños. «No, no me dan motivo. Cuando no te dan motivo para celar no tienes por qué serlo», respondió segura de sí misma. Luego la popular ‘Blanca de Chucuito’, reveló que su joven pareja le dio la clave de su teléfono, al parecer, «por si pasa algo» a lo que todos entre risas fingieron creerle.

«Sí, tengo la clave, por si acaso, por si pasa algo. Ni siquiera reviso los celulares», añadió la madre de cinco hijos e influencer. «¿Qué harías si Jesús le da ‘like’ a una mujer bien despachada?», preguntó nuevamente Jorge Benavides: «No permito eso porque tampoco a él le gustaría que yo lo haga. Eso es una falta de respeto», arremetió la chalaca tratando de asegurar que ella no es celosa.

Para finalizar la divertida entrevista contó qué es lo que más le gusta del físico de Barco. «¿De verdad? todo (risas) Las piernazas, cara, boca, todo (risas)». Finalmente, la Chalaca evitó responder qué es lo que más le atrae de los futbolistas pues, recordemos, que en su vida ha tenido tres parejas relacionadas al balompié: Jefferson Farfán, Abel Lobatón y Jesús Barco. Harta experiencia se maneja Melissa Klug con los futbolistas para que sepa bien que es lo que mas le gusta de ellos.

Melissa Klug le dedicó emotivo mensaje por sus 25 años a Jesús Barco

Pese que hace unas semanas decía que ya no iba a ventilar su romance, Melissa Klug sorprendió al dejar un emotivo mensaje al futbolista Jesús Barco por su cumpleaños número 25.

“Feliz vuelta al sol, mi amor, hoy tocó celebrar este año de una forma diferente, pero recibiendo el regalo más valioso UN AÑO MÁS DE VIDA”, escribió la ex de Jefferson Farfán.

Mira también: “Johanna San Miguel barrerá el piso con él”: Magaly sobre posible ingreso de Renzo a EEG

“Deseo que este nuevo año de vida esté lleno de retos que prueben que con tu valentía y tu talento lograrás cumplir tus sueños y que el éxito es de aquellos que, como tú, trabajan para lograrlo. Que siempre haya una sonrisa en tu cara, mucha alegría en tu bondadoso corazón y que Dios te llene de bendiciones en tu día a día. Te amo”, añadió Klug.