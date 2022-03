Yaco Eskenazi se confiesa sin ‘roche’: “Sí soy un poco pisado”

Compartir Facebook

El conductor de televisión habló con un medio local sobre algunos detalles de cómo lleva su matrimonio con la ex Miss Perú, Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más sólidas del medio y han sabido mantenerlo en todos sus años de matrimonio. Él acaba de estrenar programa y se animó a hablar con la prensa de todo lo que siente por su esposa.

El conductor de televisión solo tuvo palabras de halago para Natalie y la calificó de la “esposa perfecta”. Incluso Yaco se animó a confesar que él sí se considera un hombre ‘pisado’, pero solo un poco.

“Natalie es una mujer increíble, es una esposa que podría decir perfecta. Claro, a veces me ajusta cuando tengo 4 o 5 pichangas en la semana y me dice: oye, ¿qué, de nuevo?, pero jamás me dice no vayas a jugar, ni ¡no vas a jugar!, imagínate. Nunca tan pisado (risas), un poco sí, pero nunca tanto”, señaló.

Además, Yaco dejó algunos consejos para todos acerca de los aspectos que hacen que una relación se lleve de buena manera. “La comunicación y confianza va de los dos lados, cuando necesito que me apoye está ahí. Natalie prácticamente es mi community manager, me apoya subiendo cosas a mis redes sociales. De alguna manera siempre estamos pensando en uno y en el otro, dándonos la mano. De eso se trata un matrimonio, de eso se trata formar una familia, de avanzar y crecer juntos”, sentenció.

El conductor de televisión se pronunció en redes sociales para salir en defensa de su esposa por las críticas que ha recibido tras conducir EEG.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz fueron la sorpresa de la noche en el estreno de EEG 10 años, por la gran cantidad de fans que tiene la pareja. Sin embargo, parece ser que no a todos les gustó la dupla Eskenazi – Vértiz para la conducción.

‘Metiche’, uno de los comentaristas de farándula, lanzó duros comentarios sobre Natalie por aparentemente no estar a la altura de la conducción de un programa como EEG. “Yo reemplazaría mejor a Natalie Vértiz, ella está para ‘Estás en todas’, solo el cerebro le funciona para una vez a la semana, no para lunes a viernes”, expresó el personaje.

Es por eso que Yaco sacó cara por su esposa y utilizó sus redes sociales para defenderla de los ‘haters’. El conductor de televisión compartió una tierna imagen de ambos juntos en el set de EEG, en donde están listos para la conducción del programa.

La imagen la acompañó con unas lindas palabras que se las dedicó enteramente a Natalie. “Mi reina, ¡sigamos disfrutando juntos para siempre!”, escribió el también actor.

