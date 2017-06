Luciana Fuster destruye a ‘Metiche’ por mencionarle a Paolo

No aguanta pulgas. Luciana Fuster está cansada que le sigan preguntando por el supuesto romance que tuvo con Paolo Guerrero. Por ello, cuando Kurt Villavicencio, panelista de ‘Cuéntamelo todo’, le tocó el tema, la modelo se molestó.

“Lo único que puedo decir es que las personas inteligentes saben que yo no tengo nada que ver con el tema. La verdad me da tanta risa todo lo que han inventado ustedes”, indicó la joven. Sin embargo, el popular ‘Metiche’, no se quedó contento con la respuesta y la siguió cuestionando por su actitud, tildándola de ‘malcriada’.

“Me parece raro que tú me digas malcriada porque yo soy súper atenta, creo que un montón de gente me conoce, no tengo ningún problema con nadie”, contestó Luciana.