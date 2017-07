Tilsa no quiere más pleitos con esposa del ‘Loco’

Tilsa Lozano restó importancia a los comentarios que dicen que Blanca Rodríguez, pareja de Juan Vargas, le habría dedicado la canción ‘Que se mueran de envidia’ de Frankie Ruiz. “No creo, seguro le gustará porque yo la verdad no tengo nada que envidiarle, por eso lo que haga o diga me da igual. Además me da flojera que me sigan preguntando por ella, eso ya fue”, puntualizó Tilsa quien ahora es imagen del restaurante ‘Porto Mar’ de Zárate.

De otro lado, la exvengadora, no pudo ocultar su felicidad al ver que Jeffersón Farfán, uno de sus futbolistas favoritos, encontró un nuevo amor y se olvidó de Yahaira Plasencia. “He visto a la Vale Flores la nueva pareja de Jeffry, y me parece súper linda, aunque no como mi amiga Melissa (Klug). La verdad me da mucha alegría que ya tenga pareja”, expresó.