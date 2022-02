Anthony Aranda estalla contra reportero de Magaly: “¡No seas malcriado!”

Compartir Facebook

El ‘activador’ no pudo soportar las preguntas que le hizo el reportero sobre su relación con Paula Manzanal y se estalló contra él.

Anthony Aranda y Melissa Paredes esperaban disfrutar su primer San Valentín juntos pero las cosas no salieron como quisieron. La parejita fue abordada por las cámaras de Magaly Tv La firme y el reportero enfrentó al ‘activador’ sobre las conversaciones con Paula Manzanal.

El periodista buscaba obtener algunas declaraciones de parte del bailarín y le reveló todo lo que se obtuvo en los chats y audios que reveló Paula Manzanal. Anthony Aranda caminaba de la mano con Melissa y trataba de mantener silencio ante las incómodas preguntas.

De hecho, así logró mantenerse hasta que una persona decidió recordarle al ‘activador’ la presunta infidelidad al ‘Gato’ Cuba. “¡Pobre ‘Gato!”, le gritaron a Melissa y Anthony.

Parece que eso fue lo que le colmó la paciencia al ‘activador’ y ante la insistencia del reportero decidió responder bastante ofuscado. “¡No seas malcriado por favor!”, expresó Anthony tratando de alejarse lo más posible del reportero.

Melissa intervino para ayudarlo y le quiso dejar en claro al periodista que no tenían mayor interés en lo que había dicho o dejado de decir Paula Manzanal. “Escúchame, no nos importa. Gracias”, señaló.

Luego de que Anthony Aranda acusara a Paula Manzanal de vender información suya por dinero, ella no se quedó atrás y sacó todas las pruebas que tenía. La influencer le mandó a Magaly Medina, chats y audios de la conversación que mantenía con Aranda.

En aquellas conversaciones se podía ver que el ‘activador’ tenía la intención de iniciar un romance con Paula. Eso llegaba a tal punto de que a veces parecía que el bailarín le rogaba a ‘la Manzanal’ por su atención.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, nada, te da igual”, se puede leer.

Asimismo, se podía notar que al parecer Paula no tenía mucho interés hacia el ‘activador’, pese a los intentos de él por formalizar su romance.

