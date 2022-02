Anthony Aranda orgulloso por 3 meses de relación con Melissa: “Siempre estaré de tu mano”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘activador’ aprovechó las cámaras para revelar con orgullo que hoy cumple un mes más de relación con Melissa, y le dedicó unas tiernas palabras.

Anthony Aranda ha capturado la atención de toda la prensa desde que lo presentaron en EEG como uno de los participantes. Al parecer, el ‘activador’ siempre quiso entrar al mundo de la televisión y hacerse un espacio en el medio.

Dado su reciente ingreso al programa, ‘En Boca de Todos’ lo invitó a su set para hablar sobre todo el revuelo que ha causado su aparición en EEG. Pero Anthony no solo se refirió a ese tema, sino que quiso aprovechar las cámaras para dedicarle unas palabras a Melissa.

Anthony reveló estar muy enamorado y orgulloso puesto que hoy, 24 de febrero cumple 3 meses con su amada, Melissa Paredes. Es por eso que el ‘activador’ quiso dejarle un tierno mensaje a la modelo.

“Bueno amorcito, quiero mandarte un beso súper grande. Tú sabes que te amo mucho y mientras tú me lo permitas, siempre estaré de tu mano para apoyarte”, dijo.

Mire también: Yaco Eskenazi saca cara por Natalie Vértiz: “Mi reina, sigamos disfrutando juntos”

El bailarín Anthony Aranda llegó como invitado al set de ‘En boca de todos’ y habló de todo un poco: desde su llegada de Esto es guerra y su relación con Melissa Paredes.

Una de las preguntas más rigurosas a la que tuvo que responder el ‘Gatito Activador’ era si creía que Melissa Paredes había sido su trampolín a la fama.

“La gente puede decidir qué decir o a quién darle like o a quien no… Pero si hay que tener mucho cuidado por cómo se maltrata o se hiere a, en este caso, una mujer… Yo soy hombre la verdad, lo que digan de mí, yo lo tomo de quien viene, pero hay otras personas que son más sensibles”,comenzó diciendo.

Asimismo, el integrante de ‘Esto es guerra’ señaló que Melissa no fue su trampolín a la fama, pues él ya era conocido en el mundo del baile, por lo que subrayó incluso fue a representar a Perú en el exterior.

“En mi ámbito, en mi carrera, porque tengo una carrera bastante amplia y me he hecho conocido por eso… Mundialmente he representado al Perú, soy un poco nuevo en lo que es titulares por todo lo ocurrido (con Melissa)”.

Además: ¿Guty Carrera se iría de EEG en una semana?: “Únicamente vino a tapar bocas”