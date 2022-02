¿Guty Carrera se iría de EEG en una semana?: “Únicamente vino a tapar bocas”

Compartir Facebook

Según ‘Instarándula’, el ‘potro’ solo estaría en el programa por una semana por un proyecto grande en MTV, que estaría próximo a comenzar.

Guty Carrera sorprendió a todos con su ingreso a EEG 10 años, después de mucho tiempo de haberse ido del ‘reality’. Sin embargo, la sorpresa no duraría mucho pues el modelo de 31 años, estaría armando sus maletas para regresar a México en una semana.

Eso fue lo que informó el portal de Instagram, ‘Instarándula’, en donde Samuel Suárez reveló que hay unos audios que confirman esta información. ‘Samu’ asegura que no revelará los audios pero le confirmaron de buena fuente que la etapa de Guty en EEG, ya quedó atrás.

“Tengo unos audios que no voy a emitir para proteger a mi ratuja (fuente), donde Guty asegura que estará aquí una semana y que únicamente vino a tapar bocas, pero no tiene nada que hacer aquí, su etapa en EEG es cosa del pasado”, señaló.

Todo se debería a que el ‘potro’ ya forma parte de un proyecto en el conocido canal de televisión, MTV. Este sería un proyecto grande que ayudaría a Guty a hacer crecer su carrera profesional, probablemente.

“Guty está próximo a debutar en un proyecto grande en MTV, su visita para ‘EGG Perú’ es únicamente por un temita personal, pero se irá rapidísimo a brillar en México”, dijo.

Brenda Zambrano sorprendió a todos al asegurar que no le interesa hacer escándalos para que la llamen de EEG, tras arremeter contra Melissa Loza.

Guty Carrera es uno de las “bombas” que presentó EEG 10 años en su último programa y el reencuentro con su ex, Melissa Loza, capturó todas las miradas. La que no dejó pasar desapercibido el tema, es la actual pareja de Guty, Brenda Zambrano.

La joven despotricó contra Melissa tildándola de “vieja”, y hasta le pidió que se “jubile” de los ‘realitys’. Esto le valió varias críticas, asegurando que quiere figurar en la prensa peruana para que EEG la tenga en su radar y la convoque en alguna próxima temporada.

Sin embargo, Brenda Zambrano asegura que no le interesa armar escándalos y lo que dice es solo su opinión. Por lo que quiso aclarar el tema y dejar en claro que ella no tiene intenciones de entrar a EEG, y hasta ninguneo el programa.

“Soy una mujer sin pelos en la lengua, me vale madre estar en escándalos y este no será ni el primero ni el último, y esto no quiere decir que me inviten a Esto es guerra Perú. ¡Por Dios! ¿Qué voy a hacer en Esto es guerra Perú? No, tampoco me llegarían al precio”, señaló.

