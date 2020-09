Austin Palao celebra el amor de su hermano Said y Alejandra Baigorria

Compartir Facebook

El modelo y hermano de Said, Austin Palao, se llevaría muy bien con «Alito», y celebra el amor que vienen demostrándose en redes.

Según dijo en una entrevista, él suele evitar comentar sobre la vida amorosa de su hermano Said Palao, pero en esta ocasión hizo la excepción y comentó lo que pensaba acerca de Alejandra Baigorria.

Durante la entrevista, el Austin Palao no dudó en echarle flores a la empresaria de Gamarra. Como también se ve en redes sociales, él se llevaría muy bien con la «saliente» de su hermano.

Aseguró quererla bastante, resaltó todas sus cualidades y dejó bien en claro, que esta más que feliz con la nueva relación de Said.

“A Ale la quiero bastante, es una buena amiga, una gran chica, me ha ayudado muchas veces y le tengo un gran cariño”, señaló Austin Palao acerca de Alejandra Baigorria.

Se sabe que ellos tendrían una amistad de hace unos años, donde Austin conoció a «Alito» en el programa reality «Combate». Ale Baigorria ingresó en 2012, Austin y su hermano Said Palao ingresaron en 2014 gracias al segmento «Combate en tu barrio».

AUSTIN PALAO PIDE A SU HERMANO FORMALIZAR LA RELACIÓN

Durante la entrevista, el reportero preguntó más detalles sobre la relación de su hermano y Ale. Austin optó por mantener los comentarios cortos, pero dejó un mensaje para Said.

“Es un tema que no me gusta tocar mucho porque es un tema de él (Said Palao) y de Alejandra. Lo que todos podemos ver es que se están conociendo, saliendo. Qué bonito si más adelante se forma algo”, dijo manteniendo su postura reservada.