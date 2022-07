Enfermera que dejó su carrera por Onlyfans ahora gana dineral por vender foto de sus pulgares

Compartir Facebook

Las personas en internet suelen tener gustos muy raros, pero eso favorece a muchas personas, como a la ex enfermera Allie Rae, de 38 años, reveló lo lucrativo que puede ser el mercado de vender fotos de pulgares flexibles, pues en las últimas semanas ha ganado miles de dólares por sus fotos y vídeos personalizados de cómo dobla sus dedos.

Rae, una ex enfermera de una unidad de cuidados intensivos neonatales en Boston, dejó su empleó en 2021 después de que el hospital encontrara su página OnlyFans. Fue entonces cuando decidió centrarse en la creación de contenido.

“Rápidamente empecé a hacer seis cifras mensuales y llegué a más de un millón en mi primer año”, dijo la madre de tres hijos, que ahora vive en Florida. Sin embargo, su carrera volvió a tener un giro inesperado, pues comenzó a vender videos de sus pulgares y también le fue muy bien.

“Las cosas del pulgar empezaron el mes pasado. Un tipo me escribió porque vio lo flexibles que eran mis pulgares en mis historias de Instagram y en TikTok. Dijo que tenía un gran fetiche por los pulgares y que los míos eran muy raros y flexibles”, contó.

¿Cuánto gana ahora?

Rae admitió que “no sabía” que sus pulgares únicos eran un fetiche, por lo que su publicación al respecto en TikTok se convirtió en un anuncio involuntario de sus talentos, y llevó a otros hombres a enviarle mensajes para obtener fotos y videos de cómo los puede doblar hacia atrás.

Voleibolista revela ganar 50 veces más en Onlyfans que en una cancha

La jugadora profesional de voleibol, Key Alves, lleva su carrera deportiva en paralelo como modelo e influencer, en entrevista con el medio brasileño ‘Globoesporte’, confiesa que económicamente le va mucho mejor en las plataformas digitales.

«Las cosas fuera de la cancha empezaron a crecer mucho para mí. Entonces comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me considero un deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet», dijo.

«Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era sólo una cara bonita, no era sólo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy», comentó la voleibolista.

Sobre la plataforma OnlyFans (Web para adultos sin censura), aclara que no hace desnudos: «Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas sesiones ‘lights’ y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará».

