¿Su inspiración? Aldo Miyashiro revela que escribió "Perdóname" luego del ampay con Fiorella Retiz

¡Chino de risa! Durante septiembre del año pasado, América Televisión anunciaba por todo lo alto el gran estreno de "Perdóname", una nueva novela que salía a las pantallas peruanas. Para sorpresa de muchos, Aldo Miyashiro y Erika Villalobos fueron los protagonistas, pese a que meses atrás se había dado el ampay del conductor de televisión con Fiorella Retiz. En su momento, el "Chino" negó rotundamente que la novela haya sido escrito luego de su sonadas imágenes con su entonces reportera, sin embargo, recientemente se retractó de lo dicho, causando el asombro de más de uno. ¿Le sirvió como inspiración?

¿Fiorella Retiz fue la inspiración para "Perdóname"?

Hace siete meses, América Televisión sorprendía a toda su audiencia al anunciar una impactante novela llamada "Perdóname". Lo más asombroso de esta producción llegó por parte de los protagonistas, ya que, pese a la sonada infidelidad que se suscitó meses atrás, Erika Villalobos dejó la dignidad de lado y aceptó trabajar con Aldo Miyashiro.

El nombre de la producción fue muy cuestionada y se pensó que había sido escrito luego del ampay del conductor de "La Banda del Chino" y Fiorella Retiz, sin embargo, en aquel momento, el popular "Chino" descartó tajantemente esta idea.

"Nosotros estamos escribiendo desde hace unos siete meses atrás, sé que alguna gente puede pensar que la novela se hizo pensando en lo que pasó, pero no fue así. El título 'Perdóname', es por muchas cosas que hay que perdonar dentro de la novela, que es ficción, cien por ciento ficción", indicó.

Sin embargo, el pez por su propia boca muere. Al parecer, la figura de América Televisión se olvidó de lo que declaró meses atrás y recientemente, en una entrevista con Carlos Orozco, el actor reveló que escribió la novela "Perdóname" después de su ampay con Fiorella Retiz.

"Empecé a escribir esta novela después (del ampay) . A mí me llama Michelle Alexander para hacer 'Señores papis 2′, que es una novela que habíamos hecho con André Silva. En la conversación, sale un tema y le digo que tenía una novela como idea, el cual quería hacerla yo", dijo, pero negó que Retiz haya servido de "inspiración". ¿Será verdad?

Aldo Miyashiro confirma que escribió la novela "Perdóname" luego del ampay con Fiorella Retiz pero que ese momento no fue "inspiración" para su guión. Además dice: "la gente cree lo que pueden ver de 5 conductores de espectáculos pero esa no es la vida". #Ouke 😦👇🏼 pic.twitter.com/nQxaAPuwmY — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 16, 2024

Muy criticada

Pese a que las cifras en el rating le favorecían, "Perdóname" era muy criticada en redes sociales por diversos usuarios, quienes bautizaron a la producción de Michelle Alexander como la "novela del morbo" y "el fracaso del 2023".

El punto más álgido se dio cuando Erika Villalobos y Aldo Miyashiro protagonizaron una apasionada escena de beso, además de que, para muchos cibernautas, las escenas de ambos en la novela eran muy parecidas a la vida real.