¿De qué se trata? Ignacio Baladán causa reacción de usuarios con emotivo video: "Qué fuerte, lloré"

Ignacio Baladán publicó un video que provocó que diversos usuarios tomaran conciencia de sus actos esto dejó sin palabras algunos e incluso lo felicitaron por hacer este tipo de contenido que no solamente es divertido sino que hace un llamado a la empatía.

El ex chico reality se encuentra enfocado en los proyectos personales tras su salida de 'Esto es Guerra' hace ya algún tiempo y se ha preocupado por seguir creciendo como repostero con su marca de pasteles y creando contenido en redes que saquen una sonrisa a sus seguidores.

Contenido de calidad

Ignacio Baladán publicó en sus redes sociales un emotivo video que hizo reflexionar a sus seguidores sobre el cómo votan la basura a diario en sus viviendas.

El repostero hizo un llamado para que todos aquellos que voten su basura y en algún momento han tenido algún tipo de vidrio en sus residuos tengan más conciencia sobre ello y no solo lo boten por botar.

"Pequeñas acciones hacen buenas consecuencias", escribió el modelo.

En el corto video se ve que Ignacio casualmente rompe un vaso de vidrio, sin embargo, antes de echarlo al tacho lo envuelven una toalla para evitar que animales quienes a veces hurgan en la basura puedan salir lastimados con estos objetos cortantes.

Diversos usuarios también añadieron que esto no solamente es favorable para los animales sino también para el personal de limpieza que puede resultar lastimado con los vidrios que no son debidamente envueltos.

"No solo los animales, también las personas que trabajan en la basura", "Ignacio nunca pensé que votar un vidrio causaría tanto daño, 🥹perdón a la sociedad y a todos los animalitos indefensos", "Nunca había visto un vídeo que me hizo dar conciencia", fueron algunos de los comentarios.

Ignacio Baladán CONFIRMÓ matrimonio con La Segura: ¿cuándo se dará?

El pasado 7 de marzo, Ignacio Baladán sorprendió al ingresar repentinamente a "La Casa de los Famosos Colombia". En el reality, se pudo encontrar con los participantes, pero lo más importante y tierno de la gala fue su emotivo reencuentro con su enamorada, Natalia Segura, más conocida como "La Segura".

Durante la dinámica del concurso, todos los participantes se tenían que quedar inmóviles ante la entrada de un familiar de uno de ellos. Ignacio Baladán hizo su aparición y pese a que La Segura hizo lo posible por mantenerse quieta, no pudo con la emoción y lo besó al decirle que lo amaba.

"Tu mamita te manda saludos, tu familia está bien, mi familia también. Quiero que lo disfrutes ¿ya? Háblales de corazón a todas las personas que están acá. Yo sé que tú siempre das más y das lo mismo que recibes y por eso estás así (conflictiva). No pasa nada, no le tengas miedo a nadie ni nada. Te amo, pero quiero que estés tranquila, que lo disfrutes y ama a las personas que están acá. Si le tienes que decir algo a alguien, díselo con el corazón", finalizó el ex de Melissa Paredes.

Estas palabras no solo emocionaron a La Segura, sino también a sus compañeros del reality colombiano. El ex "Esto es Guerra" hizo llorar a Martha Bolaños e Isabella Santiago, quienes no contuvieron su emoción ante el momento romántico.