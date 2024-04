¿No se informaron bien? Hermano del Dr. Fong desmiente a conductoras de "América Hoy" luego de acusaciones en su contra

¡Les puso las cosas claras! Los últimos días el ambiente de la farándula está más que movida. Hace poco se anunciaba con sumo pesar la muerte de la "Muñequita Milly" y conforme pasaban las horas, las informaciones que llegaban en torno a su fallecimiento eran terribles. Recientemente, "América Hoy" reveló que Jhonattan Fong, hermano del Dr. Fong, no sería especialista en medicina bariátrica, por lo que el mencionado galeno no dudó en pronunciarse en sus redes sociales y mandó un contundente mensaje para el programa de América Televisión, donde desmiente tajantemente su versión.

¿Qué había revelado "América Hoy"?

La polémica envuelve nuevamente a la familia del Doctor Fong. Esta vez, el foco está en Jhonattan Barriga Fong, hermano del conocido cirujano, tras revelaciones que lo involucran en una operación sin la especialización necesaria en cirugía bariátrica. El caso fue destacado en el programa "América Hoy", donde se cuestionó la capacidad de Jhonattan para realizar procedimientos quirúrgicos complejos.

"Después de perforarle el intestino, el Doctor Fong recurrió a su hermano, que se presenta como cirujano bariátrico, Jhonattan Barriga Fong. Resulta que el doctor que operó a la 'Muñequita Milly' podría no tener la especialidad en cirugía bariátrica . Llevó a 'Muñequita Milly' a ser intervenida por su hermano, y él no está registrado, al menos no en esa especialidad, sería un médico general", expresó Janet Barboza en "América Hoy".

En los registros del Colegio Médico del Perú, Jhonattan figura como especialista en "cirugía general", una categoría que no incluye formación específica en bariátrica. Este detalle ha generado dudas sobre la legalidad y ética de su participación en la operación que sufrió la 'Muñequita Milly'.

El cardiólogo Marco Almerí consultado por el programa matutino añadió: "El cirujano general adquiere conocimientos solo generales, no nos enseña a hacer cirugía bariátrica en la residencia, tenía que haber hecho una diplomatura, testificar con documentos, el colega que vaya a operarlo debe tenerla registrada, de otra manera no puede ejercer algo que no ha registrado".

Respuesta del hermano del Dr. Fong

Esta información del programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Giselo llegó rápidamente a oídos de Jhonattan Fong, hermano de Víctor Barriga Fong. Al mencionado doctor no le hizo ninguna gracia la información de "América Hoy" y decidió pronunciarse fuerte y claro mediante sus redes sociales.

Jhonattan Fong calificó como "erróneas y escasas" las afirmaciones vertidas en el magazine de América Televisión y señaló que no iba a permitir que pongan en duda la profesión que ejerce.

Jhonattan Fong comunicado

"Ante las afirmaciones erróneas emitidas en el programa América Hoy del canal América Televisión el dia miércoles 17 de abril y el día de hoy, además de otros portales web, deseo expresar categóricamente mi rechazo al mal trato de información que se viene realizando, poniendo en tela de juicio mi profesión, insinuando que no tengo la especialidad de cirujano bariátrico. Basados en una escasa investigación", señaló.