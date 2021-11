‘Gatito activador’ amenaza con denunciar a la nana de Melissa tras declaraciones

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! Tras las tremendas declaraciones de la niñera, Anthony Aranda negó todas las acusaciones e indicó que tomará cartas en el asunto.

El bailarín de Melissa Paredes reapareció ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ a responder todas las acusaciones de la nana de Melissa Paredes, pues ella indicó que Anthony Aranda iba a la casa del ‘Gato’ Cuba.

El ‘gatito activador’ negó rotundamente que alguna vez haya estado en el departamento de la ex parejita y amenazó con demandar a la niñera: “Jamás he estado en el departamento de Melissa, la señora se va a ganar una demanda”, aseguró.

Ante estas declaraciones, ‘Peluchín’ se quedó sorprendido: “O sea va a demandar a la nana, ahora el gatito sale a decir que va a demandarla”. Gigi no se hizo ajena al tema y opinó: “Nana mentirosa, según él”, indicó.

NIÑERA ECHA A MELISSA PAREDES: “ERA TREMENDA”

¡Fuego! La nana de Melissa Paredes no se guardó nada y salió al frente a defender a Rodrigo Cuba tras el ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda.

En esta oportunidad, la mencionada mujer que ayudaba a Melissa en casa, reveló que fue testigo de diversos momentos que la pusieron triste pues veía a la exconductora de ‘América Hoy’ en otras, mientras el ‘Gato’ siempre se comportó como un buen hombre.

Asimismo, la señora que trabajaba con Melissa, contó que una vez le preguntó a Melissa si conversaba con Rodrigo Cuba, pues escuchó que ‘Meli’ llamaba por teléfono “cariño” a alguien.

“Justamente un día se acabó la comida del gatito yo dije ‘señora está hablando usted con el señor Rodrigo Cuba, así yo le digo al señor, entonces me dijo ‘no, no estoy hablando con él’, ahí yo me sorprendí”, agregó encendiendo aún más las alarmas asegurando que ya desde mucho antes se coqueteaba con el ‘Gatito’ activador.

