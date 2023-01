Hombre pide que su futura esposa sepa cocinar sus platos favoritos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En la actualidad, todavía hay personas que tienden a tener otros pensamientos y que no están de acuerdo con ciertas costumbres que poco a poco la sociedad las va adoptando.

Uno de ellos causó polémica en Twitter. Se trata de Mazi Ifeanyi, un joven nigeriano que decidió no guardarse nada y reveló cuáles eran sus criterios para elegir esposa.

Mazi contó en un post que él era “muy selectivo” a la hora de encontrar pareja y de decidir si quería casarse con una mujer. Dentro de esos parámetros, uno de los más importantes tenía que ver con la comida.

Según la apreciación del joven, los matrimonios de generaciones mayores eran más duraderos porque las mujeres trataban a sus maridos como “reyes”.

“Soy bastante selectivo cuando se trata de la comida que como. Cualquier mujer con la que me casaría tendría que quedarse con mi madre o mi hermana durante unos 4 meses para aprender a preparar mi comida y conocer mis preferencias “, lanzó el joven.

No contento con eso, dejó en claro que “cualquier mujer que no esté preparada para aprender de mi madre no puede ser mi esposa“.

Respuesta de usuarios

Las respuestas de algunas usuarias no se hicieron esperar. Hubo mujeres que lo trataron de “machista” y de que estaba siendo demasiado exigente con sus citas. De hecho, hubo una que le dijo que en vez de exigirle que su futura esposa se quede con su madre debería él enseñarle a preparar sus platos favoritos.

Al parecer ese comentario no le gustó nada a Mazi, quien siguió en su línea polémica y le respondió que: “Un hombre enseñando a su esposa cómo se prerara? Eso es un tabú, un hombre no tiene nada que hacer con la cocina”.