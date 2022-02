Jessica Newton revela secreto íntimo de Magaly Medina: “Quiso tener un hijo, le recomendé adoptar”

Compartir Facebook

La organizadora de certámenes de belleza se olvidó de su aún amistad y reveló un secreto sobre la vida personal de Magaly que dejó sorprendido a más de uno.

Jessica Newton y Magaly Medina parecen no tener vuelta atrás en su amistad tras las críticas que hizo la ‘urraca’ contra Cassandra y Deyvis. La organizadora de certámenes de belleza no dudó en revelar algunos detalles íntimos de la vida personal de la conductora de televisión.

De acuerdo a Jessica, la ‘urraca’ le expresó sus deseos de convertirse en madre por segunda vez junto a Alfredo Zambrano. La organizadora de certámenes de belleza reveló que le aconsejó a Magaly que fuera por el camino de la adopción.

“Incluso pensó en tener un bebé, yo le recomendé adoptar y dentro de este punto le dije ‘qué lindo que un bebé pueda hacer realidad los sueños de otros’…”, expresó Jessica Newton.

Asimismo, la mamá de Cassandra Sánchez les respondió a los que criticaban a Cassandra por elegir a una amiga de la familia como madrina de su hijo. “Yo sí tengo amigas muy queridas que son amigas de mis hijos, y puedo confiar en ellas para todo. Es por eso y por la cercanía con Magaly que fui yo que la propuse como madrina porque ella estaba en un momento de su vida que tenía tantas ganas de dar amor”, señaló.

Jessica Newton rompió su silencio sobre los problemas que han existido entre Cassandra Sánchez LaMadrid y Deyvis Orosco. Ella utilizó sus redes sociales para referirse a la situación y explicar que si bien mantiene una amistad con Magaly, esa ya no es la misma que tenían hace varios años.

“Muchos están esperando que yo saliera a atacar, criticar, a dar comentarios vengativos y venenosos contra Magaly. Yo no tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga. Porque se habrá comportado mal, pero los sentimientos no cambian”, comenzó diciendo Newton.

Asimismo, aseguró que lo que tenga que decir de Magaly, se lo dirá directamente a ella como siempre ha sido durante los años de amistad que han mantenido.

“Uno no puede querer y porque te hacen algo malo convertirse en alguien que te ataca y ataca, no, lo que yo tenga que decirle a Magaly es en privado. No tengo nada que ocultar, pero sí tengo que callar”, señaló.

