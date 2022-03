Jossmery Toledo chotea a Fabio: “quieres show, no te voy a dar show”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Jossmery Toledo no entra en rodeos y asegura que Fabio Agostini solo quiere hacer show con ella, luego de que el español dejó entrever que ella le enviaba mensajes y tenía otro tipo de trato con él en privado.

“Mira, yo me río por compromiso, porque no quiero ser malcriada ni nada ¿no? Yo con Fabio no me hablo para nada porque si no él ya estuviera sacando todos los chats, pero yo no me hablo con él, somos compañeros y (Fabio) me molesta, pero es como que ya me da igual”.

También puedes ver: Hombre encargó a sus hijos a mujer desconocida para salvarlos de la guerra en Ucrania

“Que enseñe los chats, pues, enseña a ver si yo te escribo, pero yo no le escribo, o sea, no me importa, aparte creo que él tiene su novia en España, así que respeta por favor eso, yo sí respeto a mi saliente de otro lado y respeta también, y yo con él nada que ver”, aseguró Jossmery Toledo.

En ese sentido, Jossmery Toledo reveló que tiene un saliente al que respeta y mandó un contundente mensaje al español: “No sé cómo manejará él, pero yo sí respeto, respeto con el que salgo, así que a mí no me involucren con Fabio, Fabio molesta, molesta y molesta porque quiere show, quiere show, no te voy a dar show”.

“Yo cierro ciclos y los cierro bien, no puedo volver a repetir el mismo plato, no, no hay forma, no puedo volver con un ex, no puedo hacer nada, ni con un saliente, menos con un saliente o no sé cómo habrá sido con él, ni me acuerdo ya”, continuó la expolicía.

También te puede interesar: Jorge Pozo echa flores a ‘Peluchín’: “eres más bravo que Magaly”

Jossmery cuadra a Fabio por decir que ella lo llama: “Alucinado, él está bloqueado”

¿Habrá reconciliación? Jossmery Toledo y Fabio Agostini tuvieron un fugaz romance hace tiempo, pero ahora que están junto en EEG, volvieron a los dimes y diretes. Todo empezó cuando Jossmery le pidió al español que se olvide de ella y la “supere”.

Es allí que Fabio dijo que la que no lo supera es ella porque sigue hablando de él y hasta reveló que ella es la que lo llama por teléfono constantemente. “Pero para qué dijo eso, si yo no digo nada… Superar de qué si todos los días me está quemando el teléfono”, señaló.

Jossmery tomó con mucha gracia aquella situación, pero no dejó pasar la oportunidad de cuadrarlo desmintiendo su versión. “Qué alucinado, está más bloqueado de todos lados, qué voy a llamar a ese”, dijo la ex suboficial entre risas.

Mira también: Yahaira Plasencia: “trabajo desde muy chiquita, en los circos arreglaba sillas”