Joven dejó a su novio por un entrenador de gimnasio 31 años mayor: “Los de mi edad son inmaduros”

“Todas mis relaciones anteriores fueron con personas de mi misma edad, y no todas fueron tan buenas. Los chicos de mi edad (también) carecían de fondos financieros y esfuerzo para poner en la relación”, contó Claire Paradis, de 21 años, quien se comprometió con su novio Scott, de 52 años.

En las relaciones amorosas nada está escrito, por lo cual es de esperarse que las parejas puedan tomar distintas decisiones que en el momento parezcan radicales, pero que para alguna de las dos personas es totalmente normal.

A veces puede ocurrir que una de las dos personas tiene intereses diferentes por lo cual decide tomar otro camino y separarse. Eso parecer ser lo que sucedió en el caso de Claire Paradis, una joven de 21 años de edad quien terminó con su pasada relación para estar junto a un hombre 31 años mayor que ella.

Quizás antes Claire no pensó que encontraría el amor en alguien que podría ser su padre, pero cuando conoció a Scott Medley, de 52 años, en el trabajo supo que solo quería estar junto a él. Esto ocurrió en 2020 cuando la joven empezó su nuevo puesto de trabajo como recepcionista en un gimnasio donde él era entrenador personal.

Tan rápido e intenso fue su amor que ya están comprometidos, porque quieren llevar su relación a un nivel más serio aún. “Ambos estábamos en relaciones en ese momento, pero la atracción estuvo allí desde el principio”, contó Claire, según reseñó Metro.

“Rompí con mi exnovio en Año Nuevo y esa misma semana pagué sesiones de entrenamiento personal con mi ahora prometido. Él y yo llegamos a conocernos y luego la tensión y la química se acumularon”, detalló la joven.

Como era de esperarse en una unión con tantos años de diferencia, muchos han querido desprestigiar su amor. De hecho, algunos llegan a acusarla de estar con él porque es mayor y le paga sus cuentas, pero no es así.

“Hay muchas personas que nos apoyan, y estas son las personas que tenemos cerca de nosotros. La forma en que lidiamos con la reacción violenta es distanciarnos de las personas que traen negatividad a nuestras vidas”, afirmó la chica.

“Nunca antes había estado en una relación de diferencia de edad y él tampoco, por lo que nunca antes había enfrentado este tipo de negatividad. Sé que a mi pareja le han llamado ‘pedófilo’ a pesar de que soy mayor de edad, y también he tenido conocidos que ni siquiera lo conocen lo llaman mi sugar daddy, lo cual está muy lejos de la verdad”, agregó.

Algo que ha encontrado Claire en su ahora prometido es la experiencia que no le ofrecían parejas anteriores más jóvenes. “Todas mis relaciones anteriores fueron con personas de mi misma edad, y no todas fueron tan buenas. Los chicos de mi edad carecían de madurez emocional, fondos financieros y esfuerzo para poner en la relación“, sostuvo.

“No me gustan necesariamente los ‘hombres mayores’, solo me gusta mucho Scott. Me cuida, me mima y me cuida muy bien; hace todo lo posible para hacerme feliz. Es tan bueno expresando sus sentimientos y límites, y estoy muy agradecida de no tener que enseñarle eso, como hice con los demás“, añadió.