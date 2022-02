Luciana tras ataques y bullying en redes: “Estoy hablando con especialistas y voy a seguir así”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La influencer sorprendió al revelar cuál es la situación actual que está viviendo tras denunciar los ataques y bullying en redes sociales.

Luciana Fuster estuvo ‘En Boca de Todos’ estrenando una nueva secuencia en el programa y se refirió a la reciente denuncia pública que hizo. Ella se mostró más tranquila que hace unos días y quiso aclarar cuál es la situación que vive actualmente.

La influencer explicó que la situación la ha afectado considerablemente y ha tenido que tomar medidas importantes. Ella reveló que está trabajando de la mano de profesionales para poder dejar atrás el tema y sentirse mejor.

“Se ha dicho muchísimo desde el día que hablé y yo quería decir y dejar claro que si yo estoy aquí trabajando es porque me hace bien, estoy feliz y hablando con especialistas que me dijeron muchísimas cosas, tienes que hacer lo que llena”, expresó.

Asimismo dejó en claro que va a seguir trabajando en la televisión y la radio, porque es lo que le apasiona y la hace feliz. “Y si yo me siento bien así voy a seguir trabajando en entreteniendo tanto en la radio, la televisión, mis redes, mi forma de seguir comunicándome con todos y sentirme bien”, agregó.

Mire también: Macarena Gastaldo sorprende con confesión sobre Paula: “Se comió a todos los de EEG”

El ‘Pato’ hizo su aparición en EEG 10 años y se pronunció sobre la denuncia pública de bullying que hizo Luciana Fuster, dándole todo su apoyo.

Y es que recientemente la modelo expresó el malestar que está viviendo por los constantes ataques y mensajes de odio que recibe. El ‘Pato’ no se pudo quedar callado y decidió pedir un límite para que la prensa se inmiscuya de manera tan comprometedora en la vida de las figuras públicas.

“De hecho, me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal, pero es algo que ha pasado hace mucho tiempo y no es primera vez (…) Tiene que haber un límite, y quien tiene que poner un límite es un ente”, expresó.

Asimismo aprovechó el momento para dejarle un consejo a Luciana para que pueda dejar atrás la situación y enfocarse en las cosas positivas. “Como dije, mirar hacia adelante ignorar las críticas y las cosas negativas de la vida porque ella sabe que está actuando bien, la gente que la conoce, que es cercana a ella, sabe que no le hace daño a nadie”, agregó.

Además: Yiddá Eslava aclara que Julián no la golpea: “sería incapaz”