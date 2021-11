Magaly Medina arremete contra ‘Amor y Fuego’: “Pronto van a entrevistar al guachimán de la cuadra”

Compartir Facebook

La ‘urraca’ lanzó fuertes comentarios para el programa ‘Amor y Fuego’ luego de que difundieran la entrevista realizada a la nana de Melissa Paredes.

La conductora de ‘Magaly Tv, La firme’ habló tras la entrevista que difundieron en el programa ‘Amor y Fuego’, a la nana de Melissa Paredes. La trabajadora de la casa de los Paredes – Cuba, reveló muchos detalles que nadie conocía de la convivencia de la ex pareja.

La popular ‘urraca’ cuestionó que el equipo de prensa y la producción del programa que conducen Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, por buscar a la nana de la casa. Y es que Magaly dejó entrever que la nana no era la persona más idónea para hacer una entrevista sobre la intimidad del ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes.

“Ha aparecido una exempleada de la casa Cuba-Paredes, que había dicho que él (Anthony Aranda) había ido a la casa. Ya yo no voy a honrar eso porque ya a este paso vamos a entrevistar al jardinero, al gasfitero, al guachimán de la cuadra”, señaló.

“Ahí no más. Nosotros lanzamos el ampay, ya el que quiera seguir con eso y escarbando más, bueno…”, agregó la ‘urraca’. Cabe recordar que la nana de Melissa Paredes, Miriam, aseguró que el bailarín, Anthony Aranda, fue a visitar a Melissa a su nuevo departamento.

La popular ‘urraca’ celebró sus 24 años de carrera televisiva con programas de espectáculos y recordó que casi se retira de la ‘pantalla chica’.

Magaly Medina es uno de los programas de espectáculos más vistos actualmente. A pesar de la larga pausa que tuvo la ‘urraca’ por su ingreso a prisión, ha sabido regresar con fuerza y mantenerse en los primeros lugares de la audiencia.

La ‘urraca’ celebró sus 24 años en el programa de ‘Magaly Tv, la firme’. “Un aplauso para todos los que me acompañaron en estos 24 años. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi equipo. A los que grité antes y a los que grito ahora. Todo sea por ser perfeccionista y es que el público se lo merece, y nuestro mejor esfuerzo siempre”, dijo.

“Y pensar que alguna vez juré que me iba a retirar de la televisión y me retiré, dije nunca más Magaly TV, pero como dicen no hay que escupir al cielo, que te cae en la cara y aquí estoy con los mismo de siempre”, señaló y sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

