“Sí trabajo y me parto el lomo”: Dalia Durán enfurece contra sus críticos

La cubana Dalia Durán respondió a lo que la critican por supuestamente no trabajar y hacerse la víctima en los programas de televisión tras sufrir violencia física y psicológica por parte de su aún esposo y padre de sus hijos, el cumbiambero John Kelvin.

“Muchas personas juzgan, pero yo he venido todo este tiempo trabajando sola, manteniendo a los chicos sola y no tengo ningún problema si me tengo que levantar por la madrugada para trabajar de lo que sea, para sustentar mi hijo y que mis hijos no les falta salud, educación y un techo para vivir”, aseguró Dalia Durán.

La ‘rubia’ aclaró que sí tiene trabajo en distintas empresas, pero aclaró que no encuentra la persona para que cuide a sus hijos.

“Yo trabajo como imagen para una clínica de estética, para salones de belleza y me pagan para ir a promocionarlos… Pero lo lógico es tener un trabajo estable y mensuales y seguir con mis activaciones… Yo sí trabajo y me parto el lomo, y agradezco las ofertas de trabajo que he tenido”, señaló Durán.

“Sí, me alcanza, trabajo todos los días, no me puedo quejar, llego a casa por la noche porque me dedico a íntegramente a trabajar todo el día”, señaló. Y de inmediato, Janet le preguntó si ahora ya no necesita más ayuda y puede valerse por sí misma, y la madre de cuatro hijos señaló: “Así es Janet, yo manejo el rubro de belleza hace años. Tengo una página donde trabajo con mi marca y en pandemia, yo viví con eso, mantuve mi hogar haciendo servicios a domicilio”.

“Yo no puedo darme el lujo de tener una vida fácil porque tengo cuatro niños pequeños, tres de ellos menores de cinco años por los que tengo que velar, alimentar, dar colegio, darles salud, no puedo darme el lujo de no trabajar… Yo no la tengo nada fácil, no tengo una madre que me diga: ‘yo cuidaré a tus hijos y te ahorras del dinero para la nana’, obviamente no puedo dejar a mis hijos solos’”, dijo tajente la joven madre.

