En la última edición de ‘Esto es guerra’, Leyla Chihuán y Rosa García se enfrascaron en una tensa discusión.

Resulta que la exvoleibolista Rosa García llegó tarde al programa de televisión, esto no pudo tolerar Chihuán, y rápidamente la confrontó. “Explique qué pasó señora Rosa. Todo mal y sin estás sin peinarte. Cuando mis chicos se lesionan, los mandan a sus casas y no puede ser”, dijo en un comienzo.

En respuesta, Rosa García no se amilanó y fiel a su estilo le contestó con sarcasmo. “De qué bolo hablas. Estoy calentando… La que es guapa viene así pues Leyla”, comentó.

Nicola Porcella fue invitado al último programa de ‘América Hoy’ para que de detalles de su actual vida en México. Él llegó a Perú hace unos días y decidió ser parte del programa para hablar sobre los trabajos a los que se está dedicando.

“¿Confiesas que fuiste a México para abrirte nuevas puertas?”, le preguntaron a Nicola en el ‘Confesionario’ de ‘América Hoy’. Él confesó que está trabajando en nada más y nada menos que Televisa, pero lo contrataron de forma inusual.

“Es que sí, pues, pero… no, no, no puedo contar, en el contrato está puesto que si digo algo antes que salga, me culpan”, dijo en un inicio dejando entrever que sí está en Televisa.

Luego de algunos momentos, lo confirmó y expresó que él no tuvo que hacer casting para ingresar a tremenda productora televisiva. “De verdad, les soy súper honesto, la gente cree que es fácil, pero es súper difícil entrar a Televisa, no saben la cantidad de competencia que hay. Estoy agradecido porque me llamaron sin hacer casting, sin hacer nada, para mí fue una bendición”, señaló.

