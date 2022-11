Trabajadora de guardería es despedida por aterrorizar a niños

Compartir Facebook

Los videos de una mujer espantando con una máscara de la película scream un grupo de niños en una guardería en Estados Unidos fueron rápidamente virales incluso hasta medios de comunicación.

La mujer era trabajadora del centro de aprendizaje y cuidado infantil y se pudo apreciar cómo se sacaba los niños con la máscara de terror puesta y los manuales al verla está lleno en llanto y trataron de escapar totalmente despavoridos de la profesora.

Esto provocó una gran ola de críticas en redes sociales y desencadenó su despido inmediato junto con ella otros tres compañeros de trabajo fueron expulsados.

Después de que el video fuera difundido en las redes sociales la protagonista del video viral tuvo que disculparse con toda la gente por haber optado una estrategia equivocada para cuidar los niños de la guardería.

Pide disculpas

“Los maestros me preguntaron si lo haría o si podrían usar (la máscara) para que su clase escuchara o limpiara. No soy una abusadora de niños”, dice y agrega que no tuvo la intención de traumatizar a los niños.

Además, reveló que en ningún momento los quiso asustar y confirmo que ella se retira del aula con la máscara puesta y vuelve sin la máscara para dar a entender a los niños que ella había atrapado al monstruo para que no les hiciera daño.

“Pero lo que no vieron todos ustedes fue que después de que salí de la habitación, me lo quité y volví al salón de clases… y dije ‘CeeCee atrapó al monstruo. No va a volver’. Y me abrazaban. Conozco a esos niños de toda la vida”, expresa en su disculpa.