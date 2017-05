Ian Chía, el súper campeón de motocross

Tiene 27 años y ya es varias veces campeón nacional en minicross y motocross, además de ser campeón latinoamericano en el 2002. Ian Chía, destacado piloto nacional, nos cuenta sus primeros pasos en este deporte.

“Mi papá Dennis me inició en este deporte a los 7 años. Mi tío Kiko y mi hermanito Shane también corren. Llevo casi 20 años participando. Lo mejor que me paso fue correr en Estados Unidos, me hice profesional allá, y soy uno de los pocos pilotos latinoamericanos en sacar una licencia para Supercross y motocross. Además tengo una academia donde se forman pilotos profesionales”, señaló.