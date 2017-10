Phillip butters arremete contra ‘Tongo’

En su programa de Willax TV, Phillip Butters cuestionó la sentencia de 3 años y 8 meses de prisión suspendida que recibió el cantante Abelardo Gutiérrez Alanya, “Tongo”, acusado por tocamientos indebidos a una menor de 15 años.

El conductor justificó la actitud del padre de la víctima, quien, como se recuerda, golpeó al intérprete de “La Pituca” tras cometer el presunto delito en enero del 2013.

-“Si tú hubieses sido el papá de la chica que denunció al artista, ¿qué hubieras hecho?”, le preguntó uno de sus invitados en su espacio Combutters.

“’Tongo’ ya estaría muerto. Yo lo abollo y después me encargo de que lo maten. Y lo haría también que nunca me encontrarían. Para vengarme yo soy racional. Un papá con dos dedos de frente haría lo mismo. El policía lo hizo y ‘Tongo’ ahora está en su casa matándose de risa. La ley no funciona”, expresó Phillip.

LO PASAN POR AGUA TIBIA

Dijo que la sentencia al cantante de Sufre, peruano, sufre, no ha recibido el mismo tratamiento en los medios de comunicación que otros casos mediáticos de agresión.

“Hay cosas que la sociedad no puede permitir o pasar por agua tibia porque eres famoso o simpático”, agregó.

También se refirió a la forma en que Gutiérrez Alanya abordó a la menor, hace cuatro años. “¿Qué tiene que hacer un tipo de 50 o 60 años llamando a una chiquita de 15 años”, se preguntó.

CHICA QUEDÓ CON TRAUMA

El abogado Julio Rodríguez explicó que casos como los que afrontó la adolescente son muy graves porque terminan ocasionando un trauma a la chica que incluso puede arrastrar a toda su familia.

Consultado sobre si la justicia cree más en la versión de la víctima o del agresor cuando no hay pruebas contundentes y solo lo dicho por ambas personas, el letrado afirmó: “A nivel internacional se reconoce que la palabra de la víctima debe primar”, declaró.