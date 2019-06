Arequipa: ¡Cae ‘El monstruo del Cono Norte’ por abuso sexual

AREQUIPA. El profesor de danzas Henry Mao Santos Riveros Tito (35), ‘El monstruo del Cono Norte’, acusado de abusar sexualmente de doce menores, grababa a sus víctimas con su celular y les hacía escribir sus nombres en una libreta.

Él fue capturado por los agentes del Área de Secuestros del Depincri y reconoció sus atrocidades y luego se echó a llorar.

VARIAS DENUNCIAS

El coronel PNP Carlos Urbina, jefe de la Divincri, sostuvo que tienen recepcionadas seis denuncias y otras 5 están en comisarías. La denuncia número doce ocurrió en flagrancia la tarde del viernes. La policía logró rescatarla desnuda y en medio de una crisis nerviosa.

“Las agraviadas tienen entre 12 y 14 años”, sostuvo el oficial.

INTENTAN LINCHARLO

Todas las víctimas describían al pervertido con características similares. Siempre se presentaba como profesor de danzas y que podría enseñarles a bailar. Una vez que las menores caían en sus redes, eran llevadas a una vivienda abandonada.

Los vecinos de la zona casi hacen justicia con sus manos, mientras el fiscal Antonio Chacón, encontró graves elementos de convicción del delito de violación sexual de menor de 14 años.

“ME AMARRÓ LAS MANOS”

Una de las doce menores relató ayer que este sujeto la captó a su hermana y a ella en un parque cerca a su vivienda en Villa Paraíso. “Lo conocí en enero del 2018 porque se me acercó. Me dijo que podía enseñarme a bailar saya. Fuimos a esa casa abandonada Ingresaron a la vivienda por el muro junto a mis dos amigas. Me dio un chicle y me obligó a masticar. Después con engaños nos amarró las manos, me enseñó una pistola e hizo ingresar a una habitación, donde había una cama y escoba”, finalizó.

Sentencia de 12 años

‘El monstruo del cono norte’ registra una sentencia de 12 años por ultrajar a Z.Z.V. (14) emitida el 14 de octubre del 2013. Henry Riveros apeló la decisión del juzgado a casación y el juez supremo Segundo Morales Parraguez declaró inadmisible el pedido el 5 de setiembre del 2014.