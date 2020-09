Compartir Facebook

Era de esperarse. La Policía Nacional a través de su comandante general, general Orlando Velasco, decidió reasignar de sus unidades al jefe del Escuadrón Verde y tres oficiales más tras los hechos ocurridos en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos donde murieron 13 personas. Entre el personal removido también figura el capitán José Amezquita Lucana, que estuvo a cargo de la cuestionada intervención.

MINTIERON

De esta manera se dispuso que el coronel Enrique Felipe Monrroy, hasta hace días a cargo del Escuadrón Verde, pase a cargo ahora al Escuadrón de Emergecia, siendo reemplazado por el coronel Carlos Javier Romero Granda. El destino del capitán José Amezquita ahora será la División de Servicios Internacionales. Fue el mismo jefe del gabinete, Walter Martos Ruíz, el que no descartó la apertura de una investigación para el oficial, por no pegarse a la verdad, algo que “no puede ser aceptado”. “De verificarse responsabilidad por parte del personal policial, en caso que no hubiese cumplido con los protocolos que requieren, con toda seguridad que se tomarán las acciones y se determinará la responsabilidad del caso”, afirmó.

VIDEOS LOS DELATARON

Tras horas de ocurridas las muertes, Amezquita aseguró que la puerta de la discoteca fue cerrada por la multitud de asistentes, que pugnaban por huir del operativo. Versión que fue repetida hasta el cansancio por las autoridades policiales. Unos videos recuperados por peritos del Ministerio Público y difundidos por los medios de comunicación, muestran lo contrario. En las imágenes se ve a un policía (el que sería Amezquita), cerrando la única puerta del lugar. Minutos antes, tres misteriosas mujeres consiguieron salir.

MINISTRO ADMITE FALSEDAD

El Ministro del interior Jorge Montoya, se pronuncio sobre la intervención policial en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos y dijo la información inicial fue falsa. «Lamentablemente no se ajusta a la verdad. Hubo emisiones imperdonables, que afectan la imagen de la Policía». Señaló que ya se ha dado instrucciones para llegar a la verdad y sancionar a los responsables, como corresponde. Fue durante conferencia de prensa virtual desde Palacio de Gobierno, encabezado por el presidente Martín Vizcarra.

MANIPULARON DISPOSITIVO

Un informe de América Noticias, identificó al suboficial Aarón Salcedo, como la persona que manipuló el dispositivo DVR, donde se encontraban las imágenes del operativo. Según el medio de comunicación, el agente del grupo Terna lo hizo para salvaguardar el contenido y cumplió con todos los protocolos. Asimismo, firmó un acta de hallazgo, recojo y lacrado como parte de la cadena de custodia.

MÁS INVESTIGACIÓN

En declaraciones a Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión advierte que las nuevas imágenes abren una nueva línea de investigación, lo que tendría que ser tomado en cuenta por la Fiscalía de la Nación. “Dentro de esta línea de investigación está el delito de homicidio y la pregunta sería a título de qué delito se podría investigar a los miembros de la policía.

el dato

“Aquí hay un delito que grafica la impericia con la que los policías han llevado adelante el operativo, sería el de homicidio culposo y que es claro al momento de hallar responsablidad si de la conducta se inobservan algunas reglas de la profesión”, puntualizó Carrión.

